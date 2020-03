Η Ιταλία στο έλεος του κοροναϊού: Οι πρώτες αντιδράσεις για την μαζική καραντίνα

«Καλπάζει» στην Ιταλία ο κοροναϊός, καθώς 133 άνθρωποι πέθαναν μόνο σήμερα.

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία ανέρχεται σε 366 από 233 που ήταν χθες, Σάββατο, ανακοίνωσε αξιωματούχος.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid-19 αυξήθηκε στις 7.375 από 5.883 που ήταν χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε εθνικό επίπεδο που δίνουν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Σε σχέση με χθες έχασαν την ζωή τους άλλοι 133 άνθρωποι, ενώ 622 ασθενείς έχουν ιαθεί.

Τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου είναι 1.314. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων έχουν εισαχθεί 650 ασθενείς.

Το 73% των θανόντων ζούσε στην Λομβαρδία. Συνολικά, 3.557 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε δημόσια νοσοκομεία, ενώ 2.180 είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Η Ιταλία αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό έθνος, το οποίο έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων εκτός της Κίνας, ξεπερνώντας ακόμη και τη Νότια Κορέα.

Την ίδια ώρα στη χώρα επικρατεί το απόλυτο χάος μετά το κυβερνητικό διάταγμα, με το οποίο, από το βράδυ του Σαββάτου, τέθηκε σε απομόνωση ολόκληρη η περιφέρεια της Λομβαρδίας, ενώ σε καραντίνα έχουν τεθεί 14 ακόμη περιοχές της χώρας.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας δήλωσε σήμερα ότι, από εκείνους που είχαν αρχικά μολυνθεί, 622 είχαν πλήρως αναρρώσει, ενώ περίπου 650 άτομα βρίσκονταν στο στάδιο της θεραπείας.

Η πλειοψηφία των θανάτων είναι στην περιοχή της Λομβαρδίας στη βόρεια Ιταλία, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Οι αρχές της Λομβαρδίας έκαναν γνωστό ότι οι νεκροί από τον κοροναϊό, στην περιοχή τους, είναι πλέον 257.

Σε σχέση με χθες, απεβίωσαν άλλοι 113 ασθενείς, μόνο στη Λομβαρδία.

Στο μεταξύ, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση στην ανησυχία των νότιων περιφερειών της χώρας, για τυχόν εξάπλωση των κρουσμάτων, λόγω της μεγάλης μετάβασης φοιτητών και εργαζομένων, από το Μιλάνο στην Κάτω Ιταλία.

«Θα υιοθετήσουμε σκληρή στάση με όποιον δεν σέβεται τους κανόνες», δήλωσε ο υπουργός Yγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Μέχρι πριν λίγες μέρες, η Ρώμη ήταν γεμάτη κόσμο στους δρόμους και συχνά οι ουρές για μια επίσκεψη στα μνημεία αδιανόητες, αλλά ο κοροναϊός άλλαξε τα πάντα.

Upsetting to see my country under so much pressure fighting against #coronavirus. This is piazza di Spagna in Rome, never seen it so empty. Keep going, it will get better soon! pic.twitter.com/quRyqon3ov

— Daniele Tricarico (@dtricarico) March 7, 2020