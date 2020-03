Κορωνοϊός: «Συναγερμός» σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον – Ο στρατός περιορίζει τα ταξίδια

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό στην πολιτεία της Νέας Υόρκης αυξήθηκε σήμερα σε 105 από 89 που ήταν χθες, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος είπε ότι ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει 82 κρούσματα στην κομητεία του Γουέστσεστερ, ένα προάστιο της Πόλης της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα η πολιτεία της Ουάσινγκτον εξετάζει αν απαιτείται η λήψη υποχρεωτικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών συναθροίσεων και την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στην ήδη πληγείσα πολιτεία, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Τζέι Ίνσλι.

“Σαφώς και εξετάζουμε μέτρα γι αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αποστασιοποίηση”, είπε ο ίδιος στην εκπομπή του CBS “Face the Nation.”

“Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα και κυρίως για την προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού και των ενοίκων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και σκεπτόμαστε αν θα πρέπει να επιβληθούν υποχρεωτικοί περιορισμοί”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κουόμο, οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί σωστά στα εθελοντικά μέτρα μέχρι στιγμής, αλλά πιθανόν να πρέπει να ληφθούν περισσότερα. “Αυτά λειτουργούν, αλλά ίσως να πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα”, είπε.

The states reporting COVID cases are Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Washington and Wisconsin. pic.twitter.com/Jpe3EN8zQ9

— COVID-19 Coronavirus (@COVID19Coronav1) March 8, 2020

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να επιβάλλει περιορισμούς στα ταξίδι από και προς την Ιταλία και την Νότια Κορέα εξαιτίας της επιδημίας, ενώ θα απαγορεύσει και στα ξένα στρατεύματα να συμμετέχουν σε αμερικανικές ασκήσεις, σε επισκέψεις στις περισσότερο πληγείσες χώρες.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την επιβεβαίωση χθες ότι δύο ακόμη αμερικανοί, μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν θετικοί στον ιό: ο ένας υπηρετεί στην Ιταλία και ο άλλος στην Βιρτζίνια, μια σημαντική στρατιωτική βάση σε προάστιο της Ουάσινγκτον.

Ένας τρίτος αμερικανός στρατιώτης που υπηρετεί στη Νότια Κορέα έχει επίσης βρεθεί θετικός στον ιό.Διαβάστε επίσης :Κορωνοϊός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη- Στα 76 τα κρούσματα του ιού