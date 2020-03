Κοροναϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη για 96 εκατ. κρούσματα και 480.000 νεκρούς στις ΗΠΑ

Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για την εξάπλωση του νέου κοροναϊού στις ΗΠΑ και, κυρίως, για την έκταση που θα λάβει το φαινόμενο.

Το σενάριο τρόμου, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα από την Αμερικανική Νοσοκομειακή Ενωση, θέλει το σύνολο των κρουσμάτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάνει ακόμα και στα 96 εκατομμύρια!

Σύμφωνα με το Business Insider, στην κατοχή του οποίου έχει περιέλθει το σχετικό έγγραφο με τις τρομακτικές εκτιμήσεις για την επιδημία, οι θάνατοι από τον κοροναϊό και τις επιπλοκές του μπορεί να φτάσουν τις 480.000, ενώ συνολικά μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία 4.800.000 άνθρωποι – κάτι που δύναται να φέρει στα όριά του το σύστημα υγείας της χώρας.

Η Αμερικανική Νοσοκομειακή Ένωση εκπροσωπεί χιλιάδες νοσοκομεία και συστήματα υγείας, και πραγματοποίησε την τηλεδιάσκεψη στις 26 Φεβρουαρίου. Το θέμα της διάσκεψης ήταν: «Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρμόδιοι στο χώρο της υγείας: Προετοιμασία για τον COVID-19». Η American Hospital Association πάντως διευκρίνισε ότι τα όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη εκπροσωπούν τους ειδικούς που μετείχαν και όχι την Ένωση.

Οι πλέον δυσοίωνες εκτιμήσεις για τη διάδοση του κοροναϊού στις ΗΠΑ ανήκουν στον Δρ. Τζέιμς Λόλερ, καθηγητή στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα και είναι αυτές που κάνουν λόγο για 480.000 θανάτους, 96 εκατομμύρια κρούσματα και 4,8 εκατομμύρια νοσηλείες. Ωστόσο, δεν δίνεται χρονικό εύρος εκδήλωσης των περιστατικών.

A leaked presentation reveals the document US hospitals are using to prepare for a major coronavirus outbreak. It estimates 96 million US coronavirus cases and 480,000 deaths. https://t.co/EPbufHAx5J

— Business Insider (@businessinsider) March 6, 2020