Κορωνοϊός – ΗΠΑ: «Από τη γρίπη είχαμε πέρσι 37.000 νεκρούς – Ζωή και οικονομία συνεχίζονται κανονικά» λέει ο Τραμπ

Κορωνοϊός στις ΗΠΑ: Στα 142 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Νέα Υόρκη – Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη λήψη μιας σειράς πιθανών μέτρων για εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις

Ο αριθμός των κρουσμάτων του Covid-19 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης αυξήθηκε σε 142 από 105 μία ημέρα πριν, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην κοινότητα Ουεστσέστερ, όπου διαμένει ένας δικηγόρος του Μανχάταν που πιστεύεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, διευκρίνισε ο Κουόμο σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Στο μεταξύ, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών εξέδωσαν σήμερα ειδικές οδηγίες στις οποίες επισημαίνεται ότι τα κολέγια και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και να ακυρώσουν ή να αναβάλλουν επικείμενα ταξίδια εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού.

«Οι επιβλέποντες των φοιτητικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουν στον νου τους ότι οι φοιτητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες συνθήκες, ταξιδιωτικούς περιορισμούς, προβλήματα στην επιστροφή στην πατρίδα ή να χρειαστεί να αναζητήσουν υγειονομική βοήθεια ενώ θα βρίσκονται στο εξωτερικό» επισημαίνουν τα CDC στις οδηγίες τους. «Όλα τα σχέδια για επιστροφή των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό θα πρέπει να σχεδιαστούν για την προστασία των συμμετεχόντων από τον στιγματισμό και τις διακρίσεις».Τραμπ: Περισσότεροι οι νεκροί από την κοινή γρίπη

Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ένα tweet σχετικά με το θέμα του κορωνοϊού: «Πέρσι, 37.000 Αμερικανοί πέθαναν από την κοινή γρίπη. Ο μέσος όρος θανάτων από αυτή κυμαίνεται μεταξύ 27.000 και 70.000 ανά έτος. Τίποτα δεν έχει σταματήσει, η ζωή και η οικονομία συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 546 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 22 θάαντοι. Σκεφτείτε το».

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Αργότερα, σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν και άλλους οικονομικούς αξιωματούχους προκειμένου να εξετάσουν τις πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να περιοριστεί ο αντίκτυπος του Covid-19, ανέφερε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης στο -.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη λήψη μιας σειράς πιθανών μέτρων, όπως της παροχής αναρρωτικής άδειας στους εργαζόμενους και την παροχή βοήθειας σε μικρές επιχειρήσεις, επισήμανε ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης: Κορωνοϊός: Τρομακτική πρόβλεψη για 96.000.000 κρούσματα και 480.000 νεκρούς στις ΗΠΑ!Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο ‘Ορεγκον