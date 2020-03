Κοροναϊός : Η Βρετανία σε 15 μέρες θα μοιάζει με την Ιταλία, λέει ο Βρετανικός τύπος

«Αυτό είμαστε εμείς σε ένα δεκαπενθήμερο»: Tο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύο εβδομάδες μακριά από μια Ιταλικού τύπου, καραντίνα εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι βρετανικές περιπτώσεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, αναφέρει η ιστοσελίδα, Dailymail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα κατευθύνεται σε μια επιδημία αντίστοιχη με αυτή που εκδηλώνεται στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση του κοροναϊού, κήρυξε όλη τη χώρα, «προστατευμένη ζώνη», ανακοινώνοντας την απαγόρευση των μετακινήσεων, εκτός εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι υγείας ή εργασίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί την ίδια τροχιά και θα μπορούσε να καταλήξει σε παρόμοια κατάσταση σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ένας επιστήμονας».

Επί του παρόντος υπάρχουν 321 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στη Βρετανία και πέντε άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Περισσότερα κρούσματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν αργότερα σήμερα και καθ ‘όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αναφέρει το δημοσίευμα.

Από τις 21 Φεβρουαρίου, ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ιταλία, εκτοξεύθηκε από μόλις τρία σε τουλάχιστον 9.172, ενώ στη Βρετανία αυξήθηκε από εννέα σε 321.

Σύμφωνα με την Dailymail, ένας ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας, έχει παραδεχτεί ότι «πολλές χιλιάδες» Βρετανοί θα μολυνθούν, ενώ ο Βρετανός συγγραφέας και ο πρώην γιατρός, Adam Kay, προειδοποίησε σε ένα tweet: «Αυτό είμαστε εμείς σε δεκαπενθήμερο».

14 days ago, Italy had fewer coronavirus cases than we do today. They employed similar public health measures to us. Now they have >7000 cases (366 deaths). Unless I’m missing something, this is us in a fortnight. Hopefully we won’t wait that long before doing something more.

— Adam Kay (@amateuradam) March 8, 2020