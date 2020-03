Κορονοϊός: Πότε οι μάσκες είναι ακόμη και επικίνδυνες

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά το θέμα της μάσκας: Δεν υπάρχει λόγος οι υγιείς άνθρωποι να κυκλοφορούν φορώντας μάσκα για να προστατευθούν από τον νέο κορονοϊό. Βέβαια, η οδηγία αυτή δεν έχει σταματήσει τη φρενήρη αναζήτηση μασκών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μάσκες για το ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζει τα περιστατικά και τις χρειάζεται περισσότερο από τον καθένα. Η είδηση αυτή, με τη σειρά της, κάνει πολύ κόσμο να αναρωτιέται γιατί η μάσκα που είναι ζωτικής σημασίας για το ιατρικό προσωπικό να μην είναι χρήσιμη και στην περίπτωσή του. Τι ισχύει, όμως, πραγματικά;

Στις οδηγίες προστασίας από τον κορονοϊό Covid-19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι απαραίτητο να φορούν μάσκα μόνο όταν φροντίζουν άτομα που είναι άρρωστα ή ύποπτα κρούσματα. Μάλιστα, τα Αμερικάνικα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών «δεν συνιστούν» τη χρήση μάσκας στους υγιείς ανθρώπους, παρά μόνο αν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Ο Αμερικανός γενικός χειρουργός Jerome Adams πήγε ένα βήμα παραπέρα και έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Σοβαρά τώρα – ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να αγοράζετε μάσκες!». Συμπλήρωσε λέγοντας ότι όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας και φροντίζουν ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς δεν μπορούν να βρουν μάσκες. Αν εκείνοι αρρωστήσουν, μπορεί να μεταδώσουν τον ιό σε άτομα που δεν έχουν μολυνθεί και, αν αρρωστήσουν, ποιος θα φροντίσει τους υπόλοιπους αρρώστους;

Τα ίδια επισήμαινε σε άρθρο του και το εξειδικευμένο Journal of the American Medical Association. Πρόσθετε δε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μάσκες προστατεύουν τους υγιείς ανθρώπους που ακολουθούν κανονικά το καθημερινό πρόγραμμά τους.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020