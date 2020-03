Κορωνοϊός: Έκλεισαν όλα τα προσωρινά νοσοκομεία στην Ουχάν

Η Κίνα έκλεισε σήμερα όλα τα προσωρινά νοσοκομεία που είχαν ανοίξει ειδικά για τα κρούσματα του κορωνοϊού στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, το επίκεντρο της επιδημίας, ανέφερε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα, η Paper, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Σαγκάης.

#LIVE Wuchang Module Hospital, set up in the Wuhan Hongshan Gymnasium, holds its closing ceremony on March 10, becoming the last to close in the city. The last batch of #COVID19 patients are all leaving the hospital. https://t.co/Yg5BvsiUkE— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) March 10, 2020

Δείτε πώς είχε φτιαχτεί ένα από τα νοσοκομεία:

Η Αυστρία συστήνει στους πολίτες της να επιστρέψουν από την Ιταλία – Η Ρωσία συστήνει αποφυγή των δημόσιων μέσων μεταφοράς τις ώρες αιχμής

Η Αυστρία συνέστησε σήμερα στους πολίτες της να επιστρέψουν από την Ιταλία, η οποία σχεδιάζει καραντίνα σε πανεθνικό επίπεδο ως τον επόμενο μήνα σε μια νέα προσπάθεια να καταπολεμήσει τον κορωνοϊό στην χειρότερα πληγείσα χώρα στην Ευρώπη.

“Στους Αυστριακούς ταξιδιώτες συστήνεται να επιστρέψουν στην Αυστρία”, αναφέρει στον ιστότοπό του σήμερα το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αρμόδια αρχή ασφάλειας των καταναλωτών στη Ρωσία συνέστησε σήμερα στους πολίτες να αποφεύγουν τα δημόσια μέσα μεταφοράς τις ώρες αιχμής στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται κατά του νέου κορωνοϊού.

“Αποχή από τις επισκέψεις σε δημόσιους χώρους: εμπορικά κέντρα, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και τα μέσα μεταφοράς τις ώρες αιχμής”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του η αρχή Rospotrebnadzor.

Η Ιταλία θα εγκρίνει μέτρα ύψους 10 δισεκ. ευρώ για αντιμετώπιση του αντίκτυπου από τον νέο ιό

Η ιταλική κυβέρνηση θα εγκρίνει μέτρα ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου από το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊού δήλωσε σήμερα ο υπουργός Βιομηχανίας.

Ο Στέφανο Πατουανέλι δήλωσε στον Radio Capital ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης του νέου κοροναϊού θα προκαλέσουν πιθανόν αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε μόλις κάτω του 3% του ΑΕΠ φέτος.

Κυβερνητική πηγή δήλωσε χθες Δευτέρα στο - ότι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 2,8% του ΑΕΠ φέτος. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αύξηση του ελλείμματος σε 2,5% από τον προηγούμενο στόχο του 2,2%.

Ο Πατουανέλι σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει πιθανόν μια πρώτη σειρά μέτρων ύψους κάτω του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι περισσότερα θα προστεθούν σε ένα δεύτερο στάδιο.Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου απαγορεύει τις συγκεντρώσεις κόσμου για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Με απόφαση του πρωθυπουργού της Αιγύπτου, Μουστάφα Μαντμπούλι, η χώρα αποφάσισε να αναβάλει τις πολυπληθείς εκδηλώσεις μέχρι νεωτέρας, χωρίς προς το παρόν να δοθούν λεπτομέρειες.

Η απόφαση είναι μέρος των προληπτικών μέτρων που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση του Καΐρου για να σταματήσει τη διάδοση του κορωνοϊού.

Μάλιστα, σε άμεση απάντηση στην εν λόγω απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, το υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου ανακοίνωσε την αναστολή όλων των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του με πολύ κόσμο, μέχρι νεωτέρας.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών ανέστειλε τις επισκέψεις σε φυλακές σε όλη τη χώρα για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών, ξεκινώντας από σήμερα, για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης: Κρούσματα κορωνοϊού: Πέντε νέα – Κρίσιμη η κατάσταση του 66χρονου στο ΡίοΚορωνοϊός στην Ιταλία: Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ σε Ρώμη και ΝάποληΚορωνοϊός: Πέντε μέρες κατά μέσο όρο διαρκεί η ασυμπτωματική φάση επώασής του