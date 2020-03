Κορωνοϊός στην Ιταλία: Χώρα «φάντασμα» – Ερήμωσαν τα πιο εμβληματικά μνημεία

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις δεν υπάρχει κυριολεκτικά ψυχή στους δρόμους

Ερήμωσε όλη η Ιταλία μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου από σήμερα απαγορεύονται σε όλη την Ιταλία οι μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα.

Μέρη που άλλοτε επικρατούσε το αδιαχώρητο πλέον παρουσιάζουν μία αποκαρδιωτική εικόνα αφού δεν υπάρχει κυριολεκτικά ψυχή στους δρόμους.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι σύμβολο της Dolce Vita απεικονίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο της σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα.

Το Κολοσσαίο και τα αυτοκρατορικά ανάκτορα στη Ρώμη που πόλος έλξης τουριστών είναι πλέον άδεια.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και σε πολλές άλλες πόλεις της Ιταλίας. Στον καθεδρικό ναού του Μιλάνου η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από την Βενετία αλλά και τη Φλωρεντία. Η εικόνα από τον Καθεδρικό του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία είναι κι αυτή χαρακτηριστική.

Στο twitter ήδη υπάρχουν αρκετές αναρτήσεις στις οποίες η Ιταλία χαρακτηρίζεται χώρα «φάντασμα» με πολλούς να αναρτούν εικόνες από διάφορες περιοχές και σημεία.