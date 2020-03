Προσφυγικό : Το γινάτι του Ερντογάν και η ΕΕ σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου

Στην τακτική ίσον αποστάσεων εμμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το προσφυγικό, με τον τούρκο πρόεδρο να αποχωρεί άρον άρον από τις Βρυξέλλες χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους και χωρίς να δώσει το παρόν στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ο τούρκος πρόεδρος αποχώρησε παρά το γεγονός ότι προβλεπόταν από το πρόγραμμα να πάρει μέρος στη συνέντευξη Τύπου.

Πρόκειται για μια κίνηση, η οποία υποδεικνύει ότι η συνάντηση προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Ερντογάν, αφού σύμφωνα με αναλυτές αν τα πράγματα στις συνομιλίες πήγαιναν όπως θα ήθελε, δεν θα αποχωρούσε χωρίς να κάνει κάποιες δηλώσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί, κανείς δεν ενημερώθηκε για την επικείμενη αποχώρηση, απλά είδαν την αυτοκινητοπομπή του να αναχωρεί.

Στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε, παρά το γεγονός ότι έγινε χωρίς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η κ. Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «μιλήσαμε ανοιχτά και ευθέως για τα θέματα στα οποία διαφωνούμε» και επανέλαβε ότι ο σεβασμός των ευρωπαϊκών συνόρων και του «ανθρώπινου δικαιώματος» της αναζήτησης ασύλου «πάνε μαζί».

Ξεκαθάρισε επιπλέον ότι είναι σημαντικό πως οι γραμμές επικοινωνίας είναι ανοιχτές και ενεργές και αυτό είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της κατάσταση των μεταναστών στον Έβρο.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη, αλλά και η Τουρκία όμως χρειάζεται στήριξη για το προσφυγικό. Τόνισε ότι ο σημερινός διάλογος ήταν εποικοδομητικός και οδήγησε σε χαρτογράφηση, διευκρινίζοντας ότι η δήλωση του 2016 παραμένει επίκαιρη και τώρα οι δύο πλευρές θα δουν τι λείπει και πως θα την εφαρμόσουν.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η ΕΕ εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσει με την εφαρμογή της δήλωσης μόνο αν αυτό είναι αμοιβαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Η εξέταση των στοιχείων της συμφωνίας θα γίνει για το σύνολο των προβλέψεων του 2016.

Όπως είπε, υπήρξαν διαφωνίες, ωστόσο οι δύο πλευρές επιδόθηκαν «σε έναν καλό και εποικοδομητικό διάλογο».

Τέλος ερωτηθείσα σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση στα σύνορα με την Ελλάδα, επανέλαβε πως κάθε υπερβολική βία είναι απαράδεκτη, κάθε πράξη των αρχών πρέπει να είναι αναλογική, τα σύνορα πρέπει να προστατεύονται και το δικαίωμα αίτησης για άσυλο να είναι σεβαστό, εξηγώντας πως αυτά πάνε χέρι χέρι.

Today’s open and constructive dialogue with President @RTErdogan was a good starting point of a process that first of all has the aim: support for migrants and stability for the region. pic.twitter.com/cZOYdAX2E9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2020