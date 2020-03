Τραμπ κατά Fed : «Αξιοθρήνητη» και «αργή» αδυνατεί να αντιμετωπίσει την επιδημία κοροναϊού

Ο Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να παρουσιάσει εντός της ημέρας μέτρα για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας απέναντι στον κίνδυνο του νέου κοροναϊού, χαρακτήρισε σήμερα «αξιοθρήνητη» την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), κατηγορώντας την για βραδύτητα στη λήψη των αποφάσεων της όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού αντίκτυπου της επιδημίας.

«Η Ομοσπονδιακή μας Τράπεζα είναι αξιοθρήνητη και αργή, υπό τη διοίκηση του Τζέι Πάουελ, που αύξησε τα επιτόκια πάρα πολύ γρήγορα και τα μείωσε πάρα πολύ αργά, θα πρέπει να επαναφέρει το βασικό μας επιτόκιο στα επίπεδα αυτών των ανταγωνιστικών μας χωρών», έγραψε ο Τραμπ.

«Αυτές έχουν τώρα όφελος έως δύο μονάδων, με μια ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια για το συνάλλαγμα», πρόσθεσε.

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2020