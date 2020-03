Τσαβούσογλου για μεταναστευτικό: Τα σύνορα της Ευρώπης δεν ξεκινούν στην Ελλάδα

Τσαβούσογλου για μεταναστευτικό: Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να επικαιροποιηθεί, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ – Ρωσία και Τουρκία θα περιπολούν εκατέρωθεν του νέου διαδρόμου ασφαλείας στην επαρχία Ιντλίμπ

Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, στέλνοντας μήνυμα στην ΕΕ ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν ξεκινούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα αλλά σε αυτά που διατηρεί η Τουρκία νότια και ανατολικά. Μία ημέρα μετά το ραντεβού του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο της Ε.Ε., ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Τουρκία πρέπει να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξελίξεις στην Συρία. Η Αγκυρα είναι έτοιμη να εργασθεί εποικοδομητικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, δήλωσε ότι η χαλάρωση του καθεστώτος της βίζας για την Ευρωπαϊκή Ενωση και η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ πρέπει να εφαρμοσθούν συμβάλλοντας στην επίλυση του μεταναστευτικού θέματος.

#BREAKING – Foreign Minister Cavusoglu: Europe’s border doesn’t start at Turkish-Greek border, it starts at Turkey’s southern and eastern frontiers— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 10, 2020

Ρωσία και Τουρκία θα περιπολούν εκατέρωθεν του νέου διαδρόμου ασφαλείας στην επαρχία Ιντλίμπ

Οι τουρκικές δυνάμεις θα περιπολούν βόρεια του διαδρόμου ασφαλείας που δημιουργείται με άξονα τον αυτοκινητόδρομο M4 στην επαρχία Ιντλίμπ και οι ρωσικές δυνάμεις θα περιπολούν στην νότια πλευρά, δήλωσε επιπλέον Anadolu ο Τσαβούσογλου.

Η Ρωσία θα περιπολεί στη ζώνη 6 χιλιόμετρα νοτίως του αυτοκινητόδρομου M4 στην επαρχία Ιντλίμπ, ενώ η Τουρκία θα περιπολεί στην ζώνη 6 χιλιόμετρα βορείως του M4, εξήγησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.Εάν η συριακή κυβέρνηση παραβιάσει την εκεχειρία, οι τουρκικές δυνάμεις θα απαντήσουν, πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στην Τουρκία υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα στην συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Σχετικά με το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 δήλωσε ότι δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος Patriot, εάν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να το προσφέρει στην Αγκυρα.Διαβάστε ακόμηΟ Τσαβούσογλου επιμένει στην προπαγάνδα: Η Ελλάδα πυροβολεί, τραυματίζει και σκοτώνει πρόσφυγες Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τσαβούσογλου: «Καλό είναι στη διπλωματία να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα» Ο Τσαβούσογλου έστησε «καυγά» με τον Γερμανό ΥΠΕΞ στο Twitter για την εργαλειοποίηση των μεταναστών