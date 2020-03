Google: Ο κορωνοϊός «κλείνει» την πόρτα στους επισκέπτες

Google: Τα γραφεία της στη Σίλικον Βάλεϊ, το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη περιορίζουν το κοινό

Η Google σε καραντίνα αυτοβούλως!

Ο κολοσσός της νέας τεχνολογίας αποφάσισε χθες να περιορίσει τις επισκέψεις στα γραφεία της Google στη Σίλικον Βάλεϊ, το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, λαμβάνοντας υπόψιν τις συστάσεις του αμερικανικού υπουργείου Υγείας.Στους υπαλλήλους της Google έγινε επίσης σύσταση να εργάζονται από το σπίτι τους, ενώ ανακοίνωσε ακόμη ότι περιορίζονται «οι εξωτερικές επισκέψεις» σε κάποια γραφεία της Google.Google, Amazon, Microsoft και Facebook έχουν συστήσει από την περασμένη εβδομάδα στους εργαζόμενούς τους στην Ουάσιγκτον να εργάζονται από το σπίτι, αν αυτό είναι εφικτό.

Στο Σαν Φρανσίσκο έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα κορωνοϊού.

Το Twitter, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει επίσης ανακοινώσει ότι «λαμβάνει τις μέγιστες προφυλάξεις» και για τον λόγο αυτό «συνιστά σε όλους τους εργαζόμενούς της σε όλο τον κόσμο να εργάζονται από το σπίτι τους, αν μπορούν».

As COVID-19 makes its way across the globe, we’re approaching this unprecedented moment with a deep sense of responsibility. Here are a few ways Google is working to be helpful to our employees, users, partners, customers & communities.https://t.co/Ybr5afsCNy— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 6, 2020

