Κοροναϊός : Πακέτο μέτρων 30 δισ. στερλινών για την προστασία της βρετανικής οικονομίας

Πακέτο οικονομικών μέτρων ύψους 30 δισ. στερλινών προκειμένου η βρετανική οικονομία να παραμείνει ακλόνητη από την επέλαση του κοροναϊού παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Βρετανός υπ. Οικονομικών παραδέχθηκε ότι η επιδημία θα έχει «ισχυρή επίδραση» στην οικονομία της χώρας αλλά επέμεινε ότι η κυβέρνησή του κάνει ότι είναι απαραίτητο για να κρατήσει τη χώρα «υγιή και οικονομικά ασφαλή».

Το πλάνο που παρουσίασε ο Σούνακ έχει ως στόχο «να εμποδίσει τη Βρετανία από το να οδηγηθεί σε κατάσταση χάους όπως η Ιταλία».

Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν, το επίδομα ασθενείας σε όσους τίθενται σε καραντίνα θα ισχύει για όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις πρώτες 14 ημέρες της καραντίνας.

Το 50% των επιχειρήσεων δεν θα καταβάλει φόρους για το επόμενο έτος -ως βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα του κοροναϊού- ενώ για όσους ανέργους αναζητούν εργασία δεν θα είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων προκειμέονυ να λαμβάνουν το ειδικό επίδομα.

Σύμφωνα με τον βρετανό υπουργό Οικονομικών το πακέτο των 30 δισ. λιρών θα ενισχύσιε την ανάπτυξη της χώρας κατά 0,5%.

«Θα τα βγάλουμε πέρα μαζί», είπε και πρόσθεσε: «Οι Βρετανοί μπορεί να ανησυχούν, αλλά δεν είναι απογοητευμένοι».

«Ο κοροναϊός είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας … θα είναι σκληρή η πρόκληση αυτή, αλλά είμαι βέβαιος ότι η οικονομια μας θα

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της επίσημης, κρατικής αντίδρασης στο ξέσπασμα της επιδημίας η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το βασικό επιτόκιό της κατά μισό τοις εκατό στο 0,25%.

