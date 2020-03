Κορωνοϊός: Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου των «27» για την αντιμετώπιση της επιδημίας

Σε τέσσερις δράσεις και στη δημιουργία ενός κοινού ταμείου με κεφάλαια 25 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Έπειτα από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόταση της Γαλλίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι υπουργοί Υγείας και οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών – μελών της ΕΕ, θα πρέπει να μιλούν καθημερινά για να διασφαλίσουν τον σωστό συντονισμό και να επιδιώξουν κοινή ευρωπαϊκή καθοδήγηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη – μέλη των οποίων τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται και να στηρίξει τόσο τις τοπικές επιχειρήσεις που πλήττονται από τον ιό, αλλά και να χρηματοδοτήσει τις προσπάθειες παρασκευής εμβολίου. Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε: 1) Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Βάσει της απόφασης τα κράτη – μέλη συμφώνησαν ότι η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί την βασική προτεραιότητα και ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα στηρίζονται στις επιστημονικές εκτιμήσεις, ωστόσο τα όποια μέτρα δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.2) Για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκτίμηση των αναγκών που έχουν τα κράτη – μέλη της ΕΕ ούτως ώστε η Κομισιόν να προσχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας μέσω του μηχανισμού «RescEU».3) Για την έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αξιοποιηθούν κεφάλαια άνω των 140 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των ερευνών για την παρασκευή φαρμάκων και εμβολίων. 4) Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα υποστούν ζημίες λόγω του κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί η ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

To limit the spread of the #COVID19, we need to work together and to act swiftly. Tonight, we stressed the need for a joint #EU approach & close coordination with @EU_Commission. Health & Interior ministers should consult daily for proper coordination and aim for common guidance pic.twitter.com/wvIUBKJytB— Charles Michel (@eucopresident) March 10, 2020

Κρούσματα κορωνοϊού σε ολόκληρη την ΕΕ.Κρούσματα κορωνοϊού έχουν πλέον καταγραφεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ιταλία να αποτελεί μια «κόκκινη ζώνη». Με διάταγμα του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε ανακοινώθηκε η απαγόρευση των μετακινήσεων, εκτός εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι, ήτοι για εργασία, για λόγους υγείας ή για έκτακτες καταστάσεις. H δέσμη μέτρων ονομάσθηκε «Εγώ μένω σπίτι» (Ιo resto a casa) και το μήνυμα είναι σαφές: Καταβάλλεται μία τεράστια προσπάθεια για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Τα κρούσματα στη Γερμανία αγγίζουν πλέον σχεδόν τα 1.200 και ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν παρότρυνε τα γερμανικά κρατίδια να προχωρήσουν σε απαγόρευση όλων των διοργανώσεων με χίλια άτομα και πάνω, όπως έπραξε πρόσφατα η Γαλλία. Την ίδια στιγμή δρομολογείται για προληπτικούς λόγους η διεξαγωγή αναμετρήσεων της Bundesliga με άδειες κερκίδες.

Στη Γαλλία η επιδημία του νέου κορωνοϊού έχει προκαλέσει 33 θανάτους, ενώ σε 1.784 ανέρχεται ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Η Αυστρία και η Σλοβενία αποφάσισαν να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους με την Ιταλία ζητώντας από κάθε φυσικό πρόσωπο που μπαίνει στη χώρα να έχει μαζί του ιατρικές εξετάσεις που επιβεβαιώνουν ότι δεν νοσεί από τον νέον κορωνοϊό, ενώ η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που παράγουν ιατρικό εξοπλισμό με σκεπό να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν αρκετές προμήθειες στη χώρα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε την επιλογή της Σλοβενίας και της Αυστρίας να κλείσουν τα σύνορά τους στην Ιταλία ως μια “κακή απόφαση”.

«Αντιμέτωποι με τον κορωνοϊό, ας μην αφήσουμε περιθώρια για κερδοσκοπία και αστάθεια, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για την υγεία και από οικονομική άποψη», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

Την ίδια στιγμή, εκτός Ευρώπης, η πόλη New Rochelle στην Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε τη συνδρομή της εθνοφρουράς για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

