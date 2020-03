Πιο προκλητικός από ποτέ ο Ερντογάν: Συγκρίνει τους Έλληνες με τους ναζί

«Βλέπουμε ότι αυτά που έκαναν οι Ελληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι ναζί, δεν έχουν καμία διαφορά» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική του ομάδα

Κάθε όριο προκλητικότητας ξεπέρασε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, AKP.

Ο Ερντογάν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει… επενδύσει στα fake news, την προπαγάνδα και τις εκρηκτικές δηλώσεις, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ δείχνοντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα εικόνες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα παρόμοιες με αυτές που είχαν δημοσιευτεί τις προηγούμενες ημέρες σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης είπε: «Βλέπουμε ότι αυτά που έκαναν οι Ελληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι ναζί, δεν έχουν καμία διαφορά».

«Κανένας ιός δεν είναι πιο ισχυρός από την Τουρκία»

Τόνισε επίσης ότι «κανένας ιός δεν είναι πιο ισχυρός από την Τουρκία», με αφορμή το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού στη χώρα, το οποίο ανακοινώθηκε από τον υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Ανέφερε πως πρόκειται για άνδρα, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία από ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν διευκρίνισε και η κατάστασή του είναι καλή. Σε καραντίνα έχει τεθεί επίσης και η οικογένειά του.

«Ένα ή περισσότερα κρούσματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιδημία. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός εισήλθε στη χώρα μας. Υπήρχε υψηλή πιθανότητα για κάτι τέτοιο και συνέβη. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση για αυτό το μεμονωμένο περιστατικό αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή μας λαμβάνοντας τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Πρόκειται για εθνικό κίνδυνο, τα μέτρα πρόληψης είναι απλά», είπε ακόμη.