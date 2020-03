Συναγερμός στο Λονδίνο: Ερευνάται ύποπτο όχημα στην περιοχή Elephant and Castle

Ερευνάται το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου – Αποκλεισμένοι δρόμοι, σταθμός μετρό κι εμπορικό κέντρο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Λονδίνου, Elephant and Castle και ερευνάται το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου, έγραψε στο Twitter ένας δημοσιογράφος του BBC.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, έχει διακοπεί επίσης η λειτουργία του κοντινού σταθμού μετρό, καθώς κι ενός εμπορικού κέντρου. Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών, στη γραμμή Elephant & Castle – Lambeth North

All of Elephant and Castle blocked off with massive police cordons because of a suspicious vehicle. Took these photos on my way past. Wondering if it was just someone a little overzealously panic-buying rice. pic.twitter.com/OLMfAzCTZE— Crystal moth (@Prolapsarian) March 11, 2020

Η αρχή των δημόσιων μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε έναν συναγερμό ασφαλείας έξω από το μετρό του Elephant and Castle και ότι ένας δρόμος στην περιοχή έκλεισε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά “εξαιτίας ενός περιστατικού των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών”.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι γνωρίζει το συμβάν αλλά δεν έχει περισσότερες πληροφορίες.