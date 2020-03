Κοροναϊός – Ιταλία : Κλείνουν τα πάντα για 15 ημέρες, εκτός από φαρμακεία και σούπερ μάρκετ

Σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ιταλικό λαό προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ανακοινώνοντας το κλείσιμο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων για δεκαπέντε ημέρες.

Εξαιρούνται μόνο τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ, καθώς και βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κόντε, θα κλείσουν μπαρ, κομμωτήρια σε όλη την Ιταλία.

Επίσης, λουκέτο θα μπει και σε εστιατόρια που δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι θα τηρείται απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των πελατών.

#BREAKING Italy will close all shops, bars and restaurants, except pharmacies and food stores, as part of further efforts to contain the coronavirus, Prime Minister Giuseppe Conte says pic.twitter.com/NXc84dP7R4

— dpa news agency (@dpa_intl) March 11, 2020