Κορωνοϊός στην Κίνα: 29 οι νεκροί από την κατάρρευση ξενοδοχείου που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα

Συνολικά 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση ξενοδοχείου όπου τελούσαν υπό περιορισμό άνθρωποι που υπήρχαν υποψίες πως είχαν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης της επαρχίας Φουτζιάν, οι οποίες εξήγησαν ότι εντόπισαν τον τελευταίο αγνοούμενο, νεκρό, νωρίτερα σήμερα.

Ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το τελευταίο πτώμα στις 11:04 στα συντρίμμια, 110 ώρες μετά την καταστροφή, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV— People’s Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Το βράδυ του Σαββάτου, όταν κατέρρευσε το κτήριο, στην περιφέρεια Λιτσένγκ, στα συντρίμμια παγιδεύτηκαν 71 άνθρωποι. Δεκάδες ανασύρθηκαν ζωντανοί, όμως 27 βρέθηκαν νεκροί, ενώ δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν.

Ο τελευταίος επιζών ανασύρθηκε την Τρίτη, έπειτα από 69 ώρες στα συντρίμμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Το ξενοδοχείο είχε μετατραπεί πρόσφατα σε χώρο καραντίνας για ανθρώπους που υπήρχαν φόβοι πως είχαν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2.

Η οικοδόμηση του κτηρίου είχε αρχίσει το 2013. Είχε συνολική επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Μετατράπηκε σε ξενοδοχείο 66 δωματίων το 2018. Εργασίες ανακαίνισης του πρώτου ορόφου είχαν αρχίσει το κινεζικό σεληνιακό νέο έτος, την 25 Ιανουαρίου φέτος. Εργάτες, που συνέχιζαν να δουλεύουν το Σάββατο, ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη του κτηρίου ότι κολόνα είχε παραμορφωθεί λίγο πριν γίνει η κατάρρευση, σύμφωνα με τις αρχές.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

Η προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται κατέδειξε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα κατά την ανέγερση και την ανακαίνιση του κτηρίου και είχαν υπάρξει πολλές παραβιάσεις του πολεοδομικού κανονισμού.

Αρκετοί άνθρωποι που ενδέχεται να έχουν ποινικές ευθύνες για την καταστροφή τέθηκαν υπό κράτηση, ανέφερε αξιωματούχος.