Κορωνοϊός, Τραμπ: Το κλείσιμο των συνόρων για την Ευρώπη δεν αφορά τα εμπορεύματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανασκεύασε εν μέρει μέσω Twitter το βράδυ της Τετάρτης [ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας] τις αναγγελίες που έκανε στο διάγγελμά του πριν από περίπου μία ώρα, διαβεβαιώνοντας πως η προσωρινή απαγόρευση εισόδου την οποία αποφάσισε να επιβάλλει στα κράτη του χώρου Σένγκεν για τριάντα ημέρες δεν αφορά τα εμπορεύματα.«Ο περιορισμός σταματά τους ανθρώπους, όχι τα αγαθά», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

Κάπου μια ώρα νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωνε ότι η απαγόρευση εισόδου θα είχε εφαρμογή «όχι μόνο σε έναν τεράστιο όγκο εμπορευμάτων και φορτίων, αλλά και σε πολλά και διάφορα άλλα πράγματα».