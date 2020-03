Ο Τραμπ «γονατίζει» τις μετοχές των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών

Βουτιά σημειώνουν οι μετοχές των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών και του ταξιδιωτικού κλάδου, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο 2013, μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώπης προς τις ΗΠΑ για τριάντα ημέρες.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες στην προσυνεδρίαση.

Ο δείκτης Stoxx 600 Travel & Leisure υποχώρησε κατά 10%, με τις απώλειες για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Air France-KLM, Deutsche Lufthansa AG και της μητρικής της British Airways, IAG SA να ξεπερνούν το 9%.

Τα ομόλογα της Air France-KLM, 361 εκατ. ευρώ, που λήγουν τον Οκτώβριο 2022 υποχώρησαν κατά 2 σεντς, στα 89 σεντς. Οι κύριοι τίτλοι της Lufthansa, ύψους 500 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2024, υποχώρησαν κατά 0,6 σεντς του ευρώ, στα 91 σεντς.

Στις συναλλαγές της προσυνεδρίασης, οι μετοχές των American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. και Delta Air Lines Inc. βυθίστηκαν. Σημειώνεται ότι οι Delta και American Airlines Group Inc. , νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, απέσυραν τις προηγούμενες προβλέψεις για την κερδοφορία τους.

Στο μεταξύ, και άλλες μετοχές εταιρειών που έχουν σχέση με τον ταξιδιωτικό κλάδο δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις, με αυτές των Fraport AG και Aeroports de Paris να σημειώνουν μεγάλη πτώση και τον τίτλο της μεγαλύτερης εταιρείας duty-free παγκοσμίως, Durfy AG, να καταγράφει απώλειες 20%. Η εταιρεία νωρίτερα είχε ανακοινώσει την πρόβλεψη της για πτώση των πωλήσεων και ετοίμασε σχέδιο περικοπής εξόδων.

Στο «κόκκινο» βρέθηκαν και οι μετοχές των ξενοδοχείων InterContinental Hotels Group Plc και Accor SA, καθώς και των εταιρειών κρουαζιέρας, όπως η Carnival Plc.