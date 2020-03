ΠΟΥ για κοροναϊό : Και άλλες χώρες αναμένεται να βρεθούν στην ίδια κατάσταση με τη Ιταλία και το Ιράν.

Η χρήση του όρου «παγκόσμια πανδημία» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να περιγραφεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού δεν αλλάζει τον τρόπο αντιμετώπισής του, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ.

Ο δρ Μάικ Ράιαν είπε επίσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η κατάσταση στο Ιράν είναι «πολύ σοβαρή» και ότι ο διεθνής οργανισμός θα ήθελε να δει περισσότερη παρακολούθηση και περισσότερη περίθαλψη για τους ασθενείς.

Δήλωσε ότι εστάλησαν 40.000 τεστ για την ενίχνευση του κοροναϊού στην Ισλαμική Δημοκρατία το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο τα ιατρικά εφόδια έχουν «πολύ μεγάλη έλλειψη» και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άλλες προμήθειες.

Ο αξιωματούχος του ΠΟΥ τόνισε ότι το Ιράν και η Ιταλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου ωστόσο άλλες χώρες «θα βρεθούν πολύ σύντομα στην ίδια κατάσταση με τον κοροναϊό».

Ο δρ Ράιαν είπε επίσης ότι υπάρχει «έλλειψη ανθεκτικότητας στα συστήματα δημόσιας υγείας ορισμένων χωρών και απηύθυνε έκκληση για καλύτερη παρακολούθηση, ιχνηλάτηση και «βελτίωση σε αυτά που κάνουμε».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους από την πλευρά του κάλεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να αναχαιτιστεί η επιδημία, τονίζοντας ότι τα επιθετικά μέτρα μπορούν ακόμη να παίξουν μεγάλο ρόλο για τον περιορισμό της επιδημίας.

«Μας προβληματίζουν βαθύτατα και τα ανησυχητικά επίπεδα της ταχύτητας και της σοβαρότητας του ιού και τα ανησυχητικά επίπεδα της αδράνειας. Έτσι καταλήξαμε στην αποτίμηση ότι ο Covid-19 μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία», δήλωσε.

