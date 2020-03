Τζέφρι Πάιατ για μεταναστευτικό: Στηρίζουμε το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της

Μεταναστευτικό: Ο Τζέφρι Πάιατ έστειλε μήνυμα στήριξης στη χώρα μας, μετά τη συνάντησή που είχε σήμερα με τον Νίκο Δένδια

Μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας Τζέφρι Πάιατ, μετά από συνάντηση που είχε σήμερα με τον Έλληνα ΥΠΕΞ.

Με ανάρτησή του στο Twitter, η οποία συνοδεύεται μάλιστα από φωτογραφία του με τον Νίκο Δένδια, ο κ. Πάιατ τονίζει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της, κάνοντας παράλληλα λόγο για προκλητικές ενέργειες και ψευδείς ισχυρισμούς στα social media που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η συζήτηση εστιάστηκε στις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας, καθώς και στην κατάσταση στον Έβρο, σχετικά με τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις.«Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεχίζουμε τον στενό συντονισμό με τον υπουργό Νίκο Δένδια, καθώς υποστηρίζουμε το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδα να προστατεύει τα σύνορά της και εργαζόμαστε για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και τον τερματισμό των προκλητικών ενεργειών και ψευδών ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρέσβης.

Grateful for the opportunity to continue close coordination with Minister @NikosDendias as we support Greece’s sovereign right to protect its border, work to de-escalate tensions and end provocative acts and false claims in social media. pic.twitter.com/GQy5dnA1vU— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 12, 2020