Κορωνοϊός – Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι είναι αρνητικός στον Covid-19

Κορωνοϊός: Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι είναι αρνητικός – Για «ψέματα των μίντια» μίλησε νωρίτερα ο γιος του προέδρου της Βραζιλίας

Αρνητικός στον κορωνοϊό ανακοίνωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, κι ενώ οι πληροφορίες τοπικών Μέσων ενημέρωσης τον έφεραν ότι έχει προσβληθεί από τον Covid-19.

Ο Μπολσονάρου ανακοίνωσε στο Facebook τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Νωρίτερα ο γιος του προέδρου της Βραζιλίας Εντουάρντο Μπολσονάρου, επέκρινε τα μίντια λέγοντας ότι οι εξετάσεις του πατέρα του για τον κορωνοϊό δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Εντουάρντο κατηγορεί τα μίντια ότι προσφέρουν «πάρα πολλά ψέματα και πολύ λίγη ενημέρωση» μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσε τοπικό μέσο ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε στη Φλόριντα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί βρισκόταν και ο υπεύθυνος Τύπου της προεδρίας, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completedThere are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say “I told you!”, if not will be just 1 more fake news— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 13, 2020

Μάλιστα, ο Εντουάρντο σημείωσε ότι «πάντα υπάρχουν αυτοί που λένε ψέματα στα μίντια και εάν η ιστορία επιβεβαιωθεί λένε “στα είπα!” και εάν δεν επιβεβαιωθεί, τότε θα είναι ένα ακόμη fake news».

Είχε εισέλθη σε καθεστώς απομόνωσης

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος εισήλθε σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ υπεβλήθη σε εξετάσεις. Η εφημερίδα O DIA μετέδωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι θετικός και ότι υπεβλήθη και σε δεύτερη εξέταση.

Νωρίτερα πάντως, το Fox News είχε μεταδώσει ότι ο γιος του Μπολσονάρου επιβεβαίωσε την ασθένεια του πατέρα του, γεγονός που εγείρει ανησυχίες και για τον Ντόναλντ Τραμπ.Διαβάστε επίσης: Ο κορωνοϊός είναι «υπερτιμημένος» το… πόρισμα του προέδρου της ΒραζιλίαςΚορωνοϊός: Η Νέα Υόρκη απαγορεύει τις συναθροίσεις άνω των 500 ατόμων – Ο Τραμπ δεν κάνει εξετάσειςΚορωνοϊός: Σύμβουλος του Μπολσονάρου που συναντήθηκε με τον Τραμπ το Σάββατο βγήκε θετικός στον ιό