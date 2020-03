Γεωργιάδης: Η αγορά θα λειτουργεί ομαλά παρά τα μέτρα

Η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης για τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού

«Δεν χρειάζεται πανικός αλλά ψυχραιμία. Η Αγορά θα λειτουργεί ομαλά και από αύριο παρά τα μέτρα».

Αυτό υπογραμμίζει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του, πριν λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει τα εξής:

«Σούπερ Μάρκετ, Πρατήρια Καυσίμων, Φαρμακεία, Φούρνοι και όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, πλην των εμπορικών κέντρων, mall, εκπτωτικών χωριών, shops in the shop, θα είναι ανοικτά. Δεν χρειάζεται πανικός αλλά ψυχραιμία. Η Αγορά θα λειτουργεί ομαλά και από αύριο παρά τα μέτρα». Δείτε την ανάρτησή του

Σούπερ Μάρκετ, Πρατήρια Καυσίμων, Φαρμακεία, Φούρνοι και όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, πλην των εμπορικών κέντρων, mall, εκπτωτικών χωριών, shops in the shop, θα είναι ανοικτά. Δεν χρειάζεται πανικός αλλά ψυχραιμία. Η Αγορά θα λειτουργεί ομαλά και από αύριο παρά τα μέτρα.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 13, 2020