Κορωνοϊός – Χονγκ Κονγκ: Πέθανε ο πρώτος σκύλος που είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό

Δεν άντεξε και πέθανε, χτυπημένος και εξασθενημένος από τον κορωνοϊό, ο πρώτος σκύλος που είχε διαγνωστεί θετικός στον φονικό ιό. Όπως μετέδωσε η New York Post, πρόκειται για έναν σκύλο στο Χονγκ Κονγκ, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος εμφανιζόταν να έχει αναρρώσει από τον ιό και είχε μάλιστα επιστραφεί στην ιδιοκτήτριά του.

First dog to test positive for coronavirus has died in Hong Kong https://t.co/JF0UBmDH1i pic.twitter.com/2a5WZnSj3w

— New York Post (@nypost) March 17, 2020

Πρόκειται για μία 60χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο σκύλος της απεβίωσε στις 16 Μαρτίου, αλλά δεν τους επέτρεψε να κάνουν νεκροψία-νεκροτομή, για να διαπιστώσουν την ακριβή αιτία θανάτου. Η ίδια είχε επίσης πρόσφατα αναρρώσει από τον κορωνοϊό.

Ο σκύλος, ράτσας Πομεράνιαν, βρισκόταν σε καραντίνα από τις 26 Φεβρουαρίου και είχε επιστρέψει στο σπίτι του μόλις το περασμένο Σάββατο. Τα τεστ αίματος στις 12 Μαρτίου είχαν βγει αρνητικά στον ιό, όμως οι Αρχές τονίζουν πως αυτό δεν σημαίνει ότι ο άτυχος σκυλάκος δεν είχε προσβληθεί…