Κοροναϊός: Στην Ισπανία πεθαίνουν εγκαταλελειμμένοι στα κρεβάτια τους

Οι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την πανδημία του κοροναϊού έρχονται αντιμέτωποι τραγικές και αποκρουστικές εικόνες, καθώς βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους εγκαταλελειμμένους και πεθαμένους στα κρεβάτια τους.

Όπως δήλωσε η υπουργός Άμυνας της χώρας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, τα μέλη της ειδικής μονάδας έκτακτων αναγκών εντόπισαν πτώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Κατά τη διάρκεια κάποιων ελέγχων, ο στρατός έχει βρει ορισμένους ηλικιωμένους απόλυτα εγκαταλελειμμένους, ενώ μερικοί ήταν νεκροί στα κρεβάτια τους» τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια.

Οι δηλώσεις της αυτές έρχονται ενώ η χώρα συνεχίζει να ζει μια πραγματική τραγωδία. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 462 θάνατοι, ενώ στο σύνολό τους ξεπερνούν τις 2.000.

Ο στρατός έχει πλέον αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στους οίκους ευγηρίας, μετά τους δεκάδες θανάτους που καταγράφηκαν σε διάφορα γηροκομεία, κυρίως στη Μαδρίτη και στην περιφέρεια Καστίλλη -Λα Μάντσα, στην κεντρική Ισπανία.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας τόνισε πως αυτή η απάνθρωπη μεταχείριση δεν θα γίνει ανεκτή και ότι όποιος αγνοεί τις εντολές θα διωχθεί. «Θα είμαστε αδιάλλακτοι και άτεγκτοι όσον αφορά τη μεταχείριση που έχουν οι γέροντες σε αυτές τις κατοικίες» είπε χαρακτηριστικά.

Ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών έπληξε τα νοσοκομεία γύρω από τη Μαδρίτη και οδήγησε τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές να δημιουργήσουν αυτοσχέδιο νεκροτομείο στο Palacio de Hielo, ένα μεγάλο παγοδρόμιο στα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

«Πρόκειται για ένα προσωρινό και έκτακτο μέτρο με κύριο στόχο την να διευκολυνθεί η κατάσταση στα νοσοκομεία της Μαδρίτης» ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, οι εφιαλτικές εικόνες από τους διαδρόμους των ισπανικών νοσοκομείων μόνο σε εξελιγμένο σύστημα υγείας δυτικοευρωπαϊκής χώρας δεν παραπέμπουν και ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός Άγγλου, ο οποίος βρέθηκε σε νοσοκομείο της Ισπανίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή, η ιβηρική χώρα διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και νεκρών στην Ευρώπη – μετά την Ιταλία – και έναν από τους μεγαλύτερους σ’ όλο τον κόσμο – μετά την Ιταλία, την Κίνα και το Ιράν.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn’t it? But not as hard as this #COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome

pic.twitter.com/LM9BnFQf3E

— Ed Leon Klinger (@edleonklinger) March 22, 2020