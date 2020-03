Κορωνοϊός: Ιταλοί δήμαρχοι τα χώνουν άγρια σε όσους δεν μένουν σπίτι

«Τον σταμάτησα και τού είπα. Κοίτα, δεν είναι ταινία. Δεν είσαι ο Μπρους Γουίλις. Πήγαινε σπίτι…», είπε χαρακτηριστικά δήμαρχος, περιγράφοντας τη συνάντησή του με πολίτη που αψήφησε τον κίνδυνο του νέου κορωνοϊού

Εκατόμβες νεκρών μετράει καθημερινά η Ιταλία, υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι πολίτες που επιμένουν και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της κυβέρνησης και των Δήμων. Οι λίγοι αυτοί που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα, είναι ικανοί να συντηρήσουν τη λαίλαπα του κορωνοϊού και να επιφέρουν ακόμη περισσότερους θανάτους, γεγονός που έχει εξοργίσει τους δημάρχους αρκετών ιταλικών πόλεων.

Και επειδή η ευγένια κάποιες φορές είναι πολυτέλεια και η αγανάκτηση μεγάλη, Ιταλοί δήμαρχοι ανέβασαν βίντεο στο διαδίκτυο, όπου καταφέρονται με άσχημα λόγια εναντίον των πολιτών εκείνων, που δεν σέβονται τον αγώνα της συντριπτικής πλειοψηφίας, των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη φύγει από τη ζωή ή δίνουν μάχη να νικήσουν τον αόρατο εχθρό στα νοσοκομεία.

Χαρακτηριστικό είναι το απόσμασμα από δήλωση δημάρχου στην Ιταλία, που περιγράφει τη συνάντησή του με κάποιον πολίτη που είχε «σπάσει» τον περιορισμό: «Τον σταμάτησα και του είπα. Κοίτα, δεν είναι ταινία. Δεν είσαι ο Μπρους Γουίλις. Πήγαινε σπίτι…».

Άλλοι καταφέρονται εναντίον των απείθαρχων πολιτών με βαριές εκφράσεις και φωνάζουν στην κάμερα, καθώς εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:

“I stopped him and said, ‘Look, this isn’t a movie. You are not Will Smith in I Am Legend. Go home.”

This is the updated compilation of Italian Mayors losing it at people violating #Covid19 quarantine. Yes, subtitles are accurate. pic.twitter.com/60V4Csuonb

— 🌈 (@protectheflames) March 22, 2020

Διαβάστε επίσης: Κορωνοϊός στην Ιταλία: Σε ξενοδοχείο στο Μιλάνο θα μένουν ασθενείς σε καραντίναΚορωνοϊός: Δραματικό μήνυμα του Ιταλού προέδρου – «Ελπίζω η Ευρώπη να μην γνωρίσει την οδυνηρή πορεία της Ιταλίας»Κορωνοϊός: Έφτασε στην Ηγουμενίτσα το πλοίο από την Ανκόνα