Κοροναϊός : Τα κράτη κατεβάζουν ρολά, ενώ ο ιός «θερίζει»

Με τον κοροναϊό να σαρώνει ολόκληρο τον πλανήτη και τόσο τα κρούσματα, όσο και οι νεκροί να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, ακόμα και εκείνοι που… δεν το χαν πάρει όσο σοβαρά έπρεπε αρχίζουν να κατανοούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να παίρνουν αυστηρά μέτρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που δεν κατάλαβε τους κινδύνους του φονικού ιού είναι η Βρετανία, με τον Μπόρις Τζόνσον να κάνει λόγο για… ανοσία της αγέλης και να παίρνει ελάχιστα μέτρα.

Ωστόσο σήμερα, μετά από 54 νέα θύματα, που ανέβασε τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 335, και 967 νέα κρούσματα και 6,650 συνολικά αποφάσισε να κάνει το αυτονόητο και να θέσει τη χώρα σε lockdown. Δυστυχώς, όπως τονίζουν οι ειδικοί, θα πρέπει να ελπίζουμε σε ένα θαύμα ώστε η Μεγάλη Βρετανία να μην γίνει η επόμενη Ιταλία…

Δυστυχώς μια χώρα που βρίσκεται στην πορεία του να γίνει η επόμενη Ιταλία και η οποία επίσης άργησε να πάρει μέτρα, είναι η Ισπανία. Η Ισπανία έχει 33,089 κρούσματα με τα 4,321 να επιβεβαιώνονται μόλις το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ενώ οι 435 νέοι θάνατοι, ανέβασαν τη μαύρη λίστα στα 2,207 θύματα.

Την ίδια στιγμή κάθε μέρα που περνάει η Ιταλία βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος, αφού ο αριθμός των νεκρών από εικοσιτετράωρο σε εικοσιτετράωρο δεν μειώνεται. Σήμερα είχαμε 601 νεκρούς, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους 6,077 ενώ τα νέα 4,789 νέα κρούσματα εκτόξευσαν τον συνολικό αριθμό των νοσούντων στους 63,927.

Παράλληλα, η Γαλλία, η οποία πήρε σχετικά νωρίς μέτρα, βλέπει τους νεκρούς της να αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Σήμερα η Γαλλία μέτρησε 186 νέα θύματα με τον συνολικό αριθμό να αγγίζει τους 860 και τους νοσούντες να αυξάνονται κατά 3,838 ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 19,856 κρούσματα.

Εντύπωση προκαλεί η περίπτωση της Γερμανίας, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει 29,056, το οποία αυξήθηκαν κατά 4,183 σήμερα, οι νεκροί είναι μόλις 123, αφού αυξήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατά 29.

Σειρά περιοριστικών μέτρων στη Μεγάλη Βρετανία λόγω κοροναϊού ανακοίνωσε έστω και καθυστερημένα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον, στην προσπάθειά του περιορίσει τη διασπορά του ιού.

Σε διάγγελμά του, το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε «λουκέτο» τριών εβδομάδων με απαγόρευση κυκλοφορίας, τονίζοντας πως οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει να θεσπίσει τέτοια μέτρα. Γνωρίζω τη ζημιά που θα προκύψει στη ζωή των ανθρώπων, τις επιχειρήσεις τους και τις δουλειές τους και γι ‘αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα υποστήριξης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε τον βρετανικό λαό πως θα επανεξετάσει τα περιοριστικά μέτρα μετά από τρεις εβδομάδες και αναμένεται να τα «χαλαρώσει» αν αποδειχθεί ότι αποδίδουν.

Τόνισε, πάντως, πως η πορεία προς τα εμπρός είναι δύσκολη, εκτιμώντας πως δυστυχώς θα χαθούν πολλές ζωές.

«Από απόψε, πρέπει να δώσω στους Βρετανούς μια πολύ απλή οδηγία – πρέπει να μείνετε στο σπίτι» δήλωσε στο διάγγελμά του, ανακοινώνοντας σειρά περιοριστικών μέτρων για συγκεκριμένους σκοπούς.

