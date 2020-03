Τραμπ : Προσπαθεί τώρα να μαζέψει τις θύελλες που έσπειρε με τον «κινεζικό ιό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση να «προστατευθούν» οι αμερικανοί ασιατικής καταγωγής, διαβεβαιώνοντας ότι για την εξάπλωση του κοροναϊού «δεν φταίνε αυτοί», αφού κατηγορήθηκε πως τροφοδότησε ο ίδιος το κλίμα καχυποψίας, μιλώντας περί «κινεζικού ιού».

«Είναι πολύ σημαντικό να προστατευθεί απόλυτα η κοινότητά μας των ασιατών Αμερικανών, στις ΗΠΑ και παντού στον κόσμο», ανέφερε μέσω Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και η εξάπλωση του ιού δεν είναι δικό τους λάθος, επ’ ουδενί. Συνεργάζονται στενά μαζί μας για να απαλλαγούμε από δαύτον. Μαζί θα επικρατήσουμε», συμπλήρωσε.

….is NOT their fault in any way, shape, or form. They are working closely with us to get rid of it. WE WILL PREVAIL TOGETHER!

