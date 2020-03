Kορωνοϊός: Θετικός στον ιό ο Μπόρις Τζόνσον

Οπως έγινε γνωστό έχει ήπια συμπτώματα και αναμένεται να τεθεί σε καραντίνα

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Οπως έγινε γνωστό έχει ήπια συμπτώματα και αναμένεται να τεθεί σε καραντίνα

«Έπειτα από ήπια συμπτώματα που παρουσίασε χθες, ο πρωθυπουργός έκανε τεστ για τον κορωνοϊό», αναφέρει εκπρόσωπος της Downing Street.

«Το τεστ βγήκε θέτικο και ο πρωθυπουργός απομονώθηκε στην Downing Street»

«Τις τελευταίες 24 ώρες εμφάνισα ήπια συμπτώματα και βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εθελοντικά σε καραντίνα, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της κυβερνητικής στρατηγικής μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς μαχόμαστε κατά αυτού του ιού», πρόσθεσε.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης και της κρίσης που έχει ξεσπάσει από τον φονικό ιό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Downing Street.