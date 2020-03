Τούρκος ΥΠΕΣ: Οι μετανάστες θα ξαναπάνε στα ελληνοτουρκικά σύνορα μόλις τελειώνει η πανδημία με τον κορωνοϊό

Ξεκάθαρη απάντηση σε όσους Ευρωπαίους μπορεί να μην είχαν πειστεί ότι η μετακίνηση χιλιάδων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ήταν ένα σχέδιο τουρκικής έμπνευσης, με στόχο τον εκβιασμό της ΕΕ με σκοπό να πετύχει η Άγκυρα την εκταμίευση οικονομικής βοήθειας δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Βρυξέλλες, δίνει με δηλώσεις του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Turkish threat to #Greece and EU is very much alive according to Interior Minister Suleyman Soylu who effectively said an hour ago that #Turkey will resort to blackmailing Europe over refugees once the #Corona pandemic over, has not changed its policy at all. pic.twitter.com/qIdnvCBWxm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 27, 2020

«Να σας πω κάτι που ο κόσμος δεν ξέρει ο κόσμος ακόμη. Από χθες το βράδυ εκκενώσαμε το Παζάρκιουλε, ίσως είναι καινούρια πληροφορία» είπε ο κ. Σοϊλού σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση χιλιάδων μεταναστών από τον πρόχειρο καταυλισμό στα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές του Έβρου. «Μεταφέραμε τους πρόσφυγες πίσω σε εννέα επαρχίες. Θα τους φιλοξενήσουμε σε κέντρα απέλασης. Η επιχείρηση διήρκεσε από το βράδυ μέχρι το πρωί (σσ εννοεί της Παρασκευής 27 Μαρτίου). Περίπου 5.800 πρόσφυγες απομακρύνθηκαν από εκεί» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού και πρόσθεσε: «Ηταν μια προληπτική κίνηση. Επρεπε να το κάνουμε. Ωστόσο κανείς ακόμη δεν πρέπει να αισθάνεται άνετα με αυτό».

Με έναν τόνο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σχεδόν απειλητικός, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε: «Οταν η πανδημία του κορωνοϊού τελειώσει, δεν πρόκειται να αποτρέψουμε κανέναν απ’ όσους μετανάστες θέλουν να επιστρέψουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο Παζάρκιουλε».«Άρα δεν είναι αλλαγή πολιτικής;» ρωτούν τον Σουλεϊμάν Σοϊλού οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, για την απόφαση μετακίνησης χιλιάδων μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα πίσω στην ενδοχώρα της Τουρκίας. «Όχι, λάβαμε αυτή την κίνηση προληπτικά, σαν ένα ανθρωπιστικό μέτρο» ήταν η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας που ξεκάθαρα παραδέχτηκε ότι τόσο η μετακίνηση όσο και η απομάκρυνση 5.800 μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σχέδια έγιναν σε υλοποίηση σχεδίου της τουρκικής κυβέρνησης. Κουμουτσάκος: Τα γεγονότα στον Έβρο ήταν επιθετικό σχέδιο εκβιασμού Ελλάδας και Ευρώπης

Τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης Γιώργος Κουμουτσάκος. «Οι χθεσινές δηλώσεις Σοϊλού απαντούν σε όσους διατηρούσαν ακόμη την παραμικρή αμφιβολία ότι τα γεγονότα στον Έβρο ήταν ένα επιθετικό σχέδιο ωμού εκβιασμού Ελλάδας και Ευρώπης με «όπλο» την εκμετάλλευση μεταναστών» έγραψε ο κ. Κουμουτσάκος.

Οι χθεσινές δηλώσεις Σοιλού απαντούν σε όσους διατηρούσαν ακόμη την παραμικρή αμφιβολία ότι τα γεγονότα στον Έβρο ήταν επιθετικό σχεδίο ωμού εκβιασμού Ελλάδας και Ευρώπης με “όπλο” την εκμετάλλευση μεταναστών.

Σχέδιο που απέτυχε γιατί η Ελλάδα υπερασπίστηκε το κοινό σύνορο 🇬🇷🇪🇺. https://t.co/rxPc0JLpgq

— Giorgos Koumoutsakos (@GKoumoutsakos) March 28, 2020

Μητσοτάκης: Θα συνεχιστεί η ενίσχυση του φράχτη στον Έβρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή είχε τηλεδιάσκεψη για το θέμα της εκκένωσης του καταυλισμού μεταναστών στις Καστανιές με τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.

Αφού συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και όσους συνεισέφερανστην μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων 30 ημερών να φυλάξουμε τα σύνορά μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης επισημάνθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση του φράχτη στον Έβρο το επόμενο διάστημα και να γίνει αναδιοργάνωση δυνάμεων δίχως να υπάρξει κανένας εφησυχασμός». Οι δηλώσεις του Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος προανήγγειλε ότι οι Τούρκοι θα ξαναστείλουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα τις ορδές των μεταναστών, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απόφασης που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση να εγκαθιδρύσει «ένα μηχανισμό ανθρώπινο, τεχνολογικό, αλλά και σε επίπεδο φυσικών μέσων που να εξασφαλίζει ότι τα σύνορά μας ήταν, είναι και θα παραμείνουν απόλυτα προστατευμένα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς ξανά να εκβιάσει την Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν τον τελευταίο μήνα», όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.