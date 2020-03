Κοροναϊός: Ακόμα 209 θύματα από τον ιό στη Βρετανία – Αγγίζουν τις 20.000 τα κρούσματα

Συνεχίζεται η άνοδος του φονικού ιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθότι 209 άτομα είναι ο απολογισμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον, εξακολουθεί να δέχεται έντονη κριτική για καθυστέρηση όσον αφορά στα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κοροναϊού, ο αριθμός των συνολικών θανάτων αυξάνεται στους 1.228, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται στις 19.522.

Ενθαρρυντικό πάντως είναι το στοιχείο ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν ανακοινωθεί 260 θάνατοι, το οποίο μπορεί να αποτελεί ένδειξη σταθεροποίησης της κατάστασης.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 29 March, a total of 127,737 have been tested:

108,215 negative.

19,522 positive.

As of 5pm on 28 March, of those hospitalised in the UK, 1,228 have sadly died. pic.twitter.com/Yjy0zQdF8u

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 29, 2020