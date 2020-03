Κοροναϊός : Σε δραματική κατάσταση οι ΗΠΑ – Πάνω από 2.000 νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κοροναϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 2.000 χθες Σάββατο.

Η πλειονότητα από αυτούς βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αφού μόνο η πόλη του «Μεγάλου Μήλου» αριθμεί 672 θανάτους.

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης παρουσίασε αλματώδη αύξηση και αγγίζει πλέον τις 125.000, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι από αυτή την εβδομάδα η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στον πλανήτη (121.117).

Ο αριθμός των νεκρών (2.010) έχει διπλασιαστεί από την Τετάρτη, όταν έσπασε το φράγμα των 1.000.

Παρόλο που η πολιτεία της Νέας Υόρκης πλήττεται βαριά από τον κοροναϊό, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εξετάζει το σενάριο να τεθούν σε καραντίνα οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ.

Νωρίτερα το Σάββατο πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο αυτό, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε πως αντ’ αυτού ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προχωρήσουν στην έκδοση μιας «σθεναρής» ταξιδιωτικής οδηγίας που θα αποθαρρύνει τους Αμερικανούς να μετακινούνται προς ή από αυτές τις τρεις πολιτείες, χωρίς πάντως να επιβληθεί το κλείσιμο των συνόρων τους.

«Δεν θα απαιτηθεί καραντίνα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

….Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020