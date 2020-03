Ο κορωνοϊός «λυγίζει» τις ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί -121.117 κρούσματα

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 2.000 χθες Σάββατο, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης παρουσίασε αλματώδη αύξηση στα 120.000 και πλέον, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι ΗΠΑ είναι από αυτή την εβδομάδα η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στον πλανήτη (121.117). Ο αριθμός των νεκρών (2.010) έχει διπλασιαστεί από την Τετάρτη, όταν έσπασε το φράγμα των 1.000.

Πρώτος θάνατος κρατούμενου στις αμερικανικές ομοσπονδιακές φυλακές από κορωνοϊό

Στο μεταξύ στις ΗΠΑ καταγράφηκε εχθές και ο πρώτο θάνατος κρατουμένου από κορωνοϊό σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο Πάτρικ Τζόουνς, 49χρονος κρατούμενος στη Λουιζιάνα που εξέτιε κάθειρξη 27 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έγινε ο πρώτος τρόφιμος ομοσπονδιακής φυλακής που πέθανε από την ασθένεια COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα· το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών (BOP).

Συνολικά 14 κρατούμενοι και 13 μέλη του προσωπικού σε ομοσπονδιακές φυλακές σε όλες τις ΗΠΑ έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BOP. Ο Τζόουνς κρατείτο σε φυλακή σχετικά χαμηλού επιπέδου ασφάλειας, στο Όουκντεϊλ της Λουιζιάνας και εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα τη 19η Μαρτίου, σύμφωνα με την BOP.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, ο Τζόουνς έπασχε από υποκείμενα νοσήματα που τον καθιστούσαν περιστατικό υψηλού κινδύνου. Πέντε ακόμα τρόφιμοι στην ίδια φυλακή έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, διευκρίνισε η BOP.

Δικηγόροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων έχουν ζητήσει τις τελευταίες ημέρες από το υπουργείο Δικαιοσύνης να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού. Η BOP εφαρμόζει κάποιες νέες πολιτικές, όπως την αναστολή των επισκέψεων προσωρινά και την επιβολή καραντίνας 14 ημερών σε κρατούμενους.

Οι πολίτες σε Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρσι και Κονέτικατ καλούνται να αποφεύγουν όλες τις μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ζήτησαν από τους κατοίκους των πολιτειών της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, όπου μαίνεται η πανδημία του κορωνοϊού, να αποφεύγουν όλες τις μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ για 14 ημέρες.

Σε ταξιδιωτική οδηγία που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπό της, η υπηρεσία διευκρινίζει ότι η προειδοποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους εργαζόμενους σε «κρίσιμους» τομείς «υποδομών» που θεωρούνται απαραίτητο να συνεχίσουν τη λειτουργία τους (μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης, παραγωγή και διανομή τροφίμων, υγεία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.ά.).

Ο Τραμπ ανακαλεί τα περί επιβολής «καραντίνας» στη Νέα Υόρκη

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι εντέλει δεν εξετάζεται το σενάριο να τεθούν σε καραντίνα οι πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσι και του Κονέτικατ, μερικές ώρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό χθες Σάββατο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε πως αντ’ αυτού ζήτησε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να προχωρήσουν στην έκδοση μιας «σθεναρής» ταξιδιωτικής οδηγίας που θα αποθαρρύνει τους Αμερικανούς να μετακινούνται προς ή από αυτές τις τρεις πολιτείες, χωρίς πάντως να επιβληθεί το κλείσιμο των συνόρων τους.«Δεν θα απαιτηθεί καραντίνα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως οι «πλήρεις λεπτομέρειες» θα δημοσιοποιηθούν από τα CDC «απόψε».

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

