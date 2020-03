Φιλιππίνες: Αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του – Οκτώ νεκροί

Φιλιππίνες: Το αεροσκάφος της Lion Air μετέφερε τρία μέλη ιατρικού προσωπικού, τρία μέλη πληρώματος, έναν ασθενή και έναν συνοδό

Αεροσκάφος για την απομάκρυνση ασθενών τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι οκτώ επιβάτες και μέλη πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Χανέντα της Ιαπωνίας και τυλίχθηκε στις φλόγες στο τέλος του διαδρόμου, ανέφερε το κύριο αεροδρόμιο της Μανίλα, σύμφωνα με το οποίο δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να περιλούσουν το αεροσκάφος με αφρό.

Το αεροσκάφος της Lion Air μετέφερε τρία μέλη ιατρικού προσωπικού, τρία μέλη πληρώματος, έναν ασθενή και έναν συνοδό, έγραψε ο Ρίτσαρντ Γκόρντον, γερουσιαστής και επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού των Φιλιππίνων, στον λογαριασμό του στο Twitter.

Our fire and medic teams were already dispatched to NAIA Terminal 2 to respond to the plane crash incident involving Lion Air Flight RPC 5880. 8 passengers consisting of a flight medic, nurse, doctor, three flight crew, one patient and its companion were on board.— Richard J. Gordon (@DickGordonDG) March 29, 2020

