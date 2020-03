Κοροναϊός : Ντροπιαστικές εικόνες στην Ινδία – Ψεκάζουν μετανάστες με απολυμαντικό

Περισσότερα από 1.000 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί στην Ινδία ενώ 29 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Τη Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι έδωσε περιθώριο τεσσάρων ωρών στους πολίτες μιας χώρας του ενός και πλέον δισεκατομμυρίου να μπει σε καραντίνα.

Ο Ναρέντρα Μόρι ζήτησε χθες Κυριακή δημόσια συγνώμη από τον λαό του για την επιβολή της διάρκειας τριών εβδομάδων καραντίνα υποστηρίζοντας ότι το μέτρο είναι αυστηρό, αλλά απαραίτητο για να ηττηθεί η πανδημία.

Την ίδια ώρα ωστόσο, απάνθρωπα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας προκαλώντας κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο διακρίνονται οι μετανάστες που κάθονται σε δρόμο στη Μπαρέιλι, μια περιοχή του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία.

Υγειονομικοί υπάλληλοι με προστατευτικές στολές στρέφουν τις μάνικες πάνω τους και τους… απολυμαίνουν.

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm

— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) March 30, 2020