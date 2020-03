Κορωνοϊός – «SOS» από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης: Είμαστε σε πόλεμο, χρειαζόμαστε βοήθεια!

Έχοντας εκφράσει αντιθέσεις στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, της «Ουχάν» των ΗΠΑ, τονίζει σε έντονο ύφος, μέσω της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θα πρέπει να μπαίνουν στη μέση πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα.

NY Gov. Andrew Cuomo: “Forget the politics. Forget the politics! We have a national crisis. We are at war. There is no politics. There is no red and blue. It’s red, white and blue. So let’s get over it.” https://t.co/WE7OSi25s4 pic.twitter.com/lVWxrrloNV

«Ξεχνάμε την πολιτική, ξεχνάμε την πολιτική! Έχουμε εθνική κρίση. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχει κόκκινο και μπλε. Είναι κόκκινο, άσπρο και μπλε. Ας ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά εμπόδια», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Κουόμο.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης απηύθυνε ισχυρή έκκληση προς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας αλλού, να μεταβούν στην πολιτεία και να βοηθήσουν το υπερφορτωμένο σύστημα υγείας.

«Σας παρακαλώ, ελάτε τώρα να μας βοηθήσετε στη Νέα Υόρκη», είπε ο Κουόμο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο που έχει στηθεί στο συνεδριακό κέντρο Τζέικομπ Κ. Τζάβιτς στο Μανχάταν.

Ο κυβερνήτης τόνισε πως 66.497 άνθρωποι έχουν εξετασθεί και βρέθηκαν θετικοί στον ιό στην Νέα Υόρκη, 7.000 επιπλέον από την Κυριακή και πως 1.218 Νεοϋορκέζοι έχουν πεθάνει από τον ιό, μια αύξηση από τους 965 θανάτους την Κυριακή.

Απηύθυνε έκκληση για ενότητα και διακομματική συνεργασία στην μάχη κατά του ιού. Υποσχέθηκε πως οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας της Νέας Υόρκης θα ανταποδώσουν τη χάρη, προσφέροντας βοήθεια σε άλλα μέρη της χώρας που ίσως χρειαστούν βοήθεια στο μέλλον.

Όπως τόνισε, συμφωνεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η μάχη του νέου κορωνοϊού παρομοιάζεται με πόλεμο. «Οπότε, ας δράσουμε με αυτό τον τρόπο», ανέφερε.Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Tα κρούσματα ξεπέρασαν τις 150.000

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται οι ΗΠΑ, η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ (CDC), τα περιστατικά ανέρχονται σε 152.631, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε και έφτασε τους 2.817.

Στον προηγούμενο απολογισμό του, το Σαββατοκύριακο, το CDC έκανε λόγο για 122.653 κρούσματα και 2.112 θανάτους σε όλες τις ΗΠΑ, αλλά επισήμανε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι προκαταρκτικοί και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την κάθε πολιτεία.Τραμπ για κορωνοϊό: Εάν έχουμε 100 – 200.000 νεκρούς και όχι 2,2 εκατ. θα έχουμε πετύχει

Τις πρώτες… εκπτώσεις στις εκτιμήσεις του για το τέλος της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 που έχει προκαλέσει η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας στο καθιερωμένο μπρίφινγκ ενημέρωσης ότι η κορύφωση της κρίσης στις ΗΠΑ αναμένεται να σημειωθεί σε δύο εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί, επεκτείνονται έως τις 30 Απριλίου, απορρίπτοντας πλέον τη 12η Απριλίου (Πάσχα Καθολικών), την οποία είχε ορίσει ως ημερονηνία επιστροφής της αμερικανικής οικονομίας στους συνηθισμένους ρυθμούς της.

«Θα μπούμε στον δρόμο της ανάκαμψης» ως την 1η Ιουνίου, διαβεβαίωσε.

«Το πικ (κορύφωση) είναι ο ανώτερος αριθμός των θανάτων… και αναμένεται να επέλθει σε δύο εβδομάδες», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο την Κυριακή, προσθέτοντας ότι τα μέτρα επεκτείνονται για έναν μήνα, έως τις 30 Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν οι αρχές των ΗΠΑ μπορέσουν να συγκρατήσουν τον αριθμό των θανάτων σε 100.000 ως 200.000 ώστε τα θύματα να μη φθάσουν τα 2,2 εκατομμύρια ανθρώπων κατά τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, αυτό θα σημαίνει πως «κάναμε πολύ καλή δουλειά».