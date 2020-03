Τραμπ σε Χάρι και Μέγκαν : Να πληρώσετε μόνοι σας την ασφάλειά σας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να πληρώσει για την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι το ζεύγος, «τώρα έφυγε από τον Καναδά για τις ΗΠΑ», πρόσθετοντας: «Οι ΗΠΑ, ωστόσο, δεν θα πληρώσουν για την ασφάλειά τους. Εκείνοι πρέπει να πληρώσουν!».

Τον Ιανουάριο ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι αποποιούνται τις υποχρεώσεις τους, ως μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και θα εργαστούν για να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα εισοδήματά τους.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

