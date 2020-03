Κοροναϊός: Μετέτρεψαν πάρκινγκ σε… δομή φιλοξενίας αστέγων

Οι εικόνες αστέγων στο Λας Βέγκας να κοιμούνται σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, γιατί οι δημοτικές αρχές της πόλης έκλεισαν όλες τις δομές φιλοξενίας φοβούμενες την εξάπλωση του κοροναϊού, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει λόγο για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ωστόσο το αποτέλεσμα δεν αλλάζει τις τραγικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί την απόφαση αυτή.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι αρχές χρειάστηκε να βρουν επιπλέον χώρο για τους άστεγους της πόλης όταν δομή φιλοξενίας -χωρητικότητας 500 ατόμων- έκλεισε μετά τον εντοπισμό κρούσματος κοροναϊού.

Αποφάσισαν, λοιπόν -όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian– να μετατρέψουν ένα υπαίθριο πάρκινγκ σε «ξενοδοχείο»… μοιράζοντας τις θέσεις των αυτοκινήτων στους άστεγους σε απόσταση μάλιστα η μία από την άλλη για να τηρήσουν τους κανόνες. Στους περισσότερους δόθηκαν και στρώματα, σε άλλους όμως όχι, και ειδικά για εκείνους υπήρξαν αντιδράσεις, καθώς κλήθηκαν να κοιμηθούν στο έδαφος.

Ο Jace Radke, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής του Λας Βέγκας, δήλωσε ότι ο δήμος και η κομητεία συνεργάστηκαν για τη δημιουργία αυτών των προσωρινών δομών όταν φιλανθρωπικές οργανώσεις της καθολικής εκκλησίας έκλεισαν τα δικές τους, ενώ ακόμη μια ήταν σχεδόν πλήρης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πάρκινγκ, στο οποίο σήμερα κοιμούνται οι άστεγοι, ανήκει στο Κέντρο Κάσαμ, όπου πρόσφατα φιλοξενήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου. Το ίδιο το Κέντρο Κάσαμ δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των άστεγων, καθώς έχει μετατραπεί σε χώρο νοσηλείας.

Η έλλειψη στέγης αποτελεί «ανοιχτή πληγή» για τη νότια Νεβάδα, όπου τουλάχιστον 6.500 άτομα στοιβάζονται σε δρόμους και παραπήγματα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Χρήστες στο Twitter επέκριναν την κίνηση αυτή, αναρτώντας φωτογραφίες από ανθρώπους που διακρίνονται να κοιμούνται στο έδαφος.

«Υπάρχουν 150 χιλιάδες δωμάτια στο Λας Βέγκας που αχρηστεύονται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με τη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για προσωρινή στέγαση; Χρηματοδότηση για μόνιμη στέγαση» δήλωσε ο Τούλιν Κάστρο, δήμαρχος του Σαν Αντόνιο, ο οποίος υπηρέτησε ως γραμματέας στέγασης υπό τον Μπαράκ Ομπάμα.

After criminalizing homelessness this year, Las Vegas is now packing people into concrete grids out of sight.

There are 150K hotel rooms in Vegas going unused right now. How about public-private cooperation (resources) to temporarily house them there? And fund permanent housing! pic.twitter.com/wxZ4ZD6Jtc

— Julián Castro (@JulianCastro) March 30, 2020