Κοροναϊός : Πανδημία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας – Τα lockdown του εφιάλτη

Η καραντίνα στο πλαίσιο περιορισμού της πανδημίας του κοροναϊού μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, προειδοποιούν ειδικοί.

Οι αυστηροί κανόνες που ζητούν να παραμείνουμε σπίτια μας, για να σταματήσει η διάδοση του κοροναϊού, είναι «πιθανό»να προκαλέσουν άνοδο στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρουν επιζώντες και ειδικοί.

Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύρια γυναίκες και 786.000 άντρες υπέστησαν ενδοοικογενειακή βία στην Αγγλία και την Ουαλία εντός του 2019.

Οι ειδικοί λένε ότι το άγχος για την υγεία αλλά τα οικονομικά θα μπορούσαν να αυξήσουν το άγχος και να αυξήσουν τον κίνδυνο να σημειωθεί ένα τέτοιο περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Γκουέντ, Pam Kelly, εξέφρασε την ανησυχία της ότι τα θύματα «υποφέρουν στη σιωπή» αφού τα τηλεφωνήματα προς την αστυνομία μειώθηκαν.

Η Rev Jill-Hailey Harries, επικεφαλής μιας οργάνωσης για περιστατικά οικογενειακής βίας, δήλωσε ότι ανησυχούσε ότι οι χρήστες θα εκμεταλευτούν το lockdown ώστε οι σύντροφοί τους να μην έχουν καμία ελευθερία.

«Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, αν κάποιο θύμα ενδοοικογενειακής βίας αρρωστήσει, ανησυχούμε ότι ο κακοποιός θα μπορούσε να πετάξει το θύμα έξω από το σπίτι και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό».

Ο Nazir Afzal, σύμβουλος για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Ουαλία, δήλωσε ότι τα περιστατικά έχουν ήδη αυξηθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν ξεκίνησαν τα lockdown, λέγοντας ότι το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Since Lockdown:

Domestic Abuse up 32% in Paris, 40% in Australia

Similar increases everywhere

If you’re a victim:

Police will always attend your home

A place of safety will be found

Legal steps taken to protect you

The pandemic will not stop the epidemic of abuse

We all will

— nazir afzal (@nazirafzal) March 27, 2020