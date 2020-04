Αμανπούρ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο CNN: Μετά από πολλές κρίσεις η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κορωνοϊό

Η δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ αναφέρθηκε στο twitter στη συνέντευξη που πήρε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Ευτυχώς λέει ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανταποκρίνεται καλά»

«Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τόσες πολλές κρίσεις και τώρα τον κορωνοϊό» σχολιάζει η γνωστή δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ στο twitter, προλογίζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημοσιογράφος έθεσε στο επίκεντρο της ανάρτησης την κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «ευτυχώς, ο Έλληνας πρωθυπουργός» της απάντησε ότι «το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανταποκρίνεται σχετικά καλά… Μετά από δέκα χρόνια λιτότητας είχε υποστεί συντριβή, έτσι είχαμε επίγνωση με ανησυχία.. ότι ήμασταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ότι οι άλλες χώρες της ΕΕ».

Greece has faced so many crises, and now coronavirus. Thankfully, Greek PM @kmitsotakis says “our healthcare system is coping relatively well… [it] was battered after 10 years of austerity so we were painfully aware… that we were at bigger risk compared to other EU countries.” pic.twitter.com/3WTxCVEN0d— Christiane Amanpour (@camanpour) April 1, 2020

