Κορωνοϊός στις ΗΠΑ: «Πρόκειται για εμπόλεμη ζώνη» λένε γιατροί νοσοκομείου στο Μπρούκλιν

«Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, χρειαζόμαστε υποστήριξη, χρειαζόμαστε ιατρικές ρόμπες, χρειαζόμαστε γάντια, χρειαζόμαστε μάσκες, χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο, χρειαζόμαστε και ψυχολογική υποστήριξη» – Κραυγή αγωνίας Νεοϋορκέζων γιατρών και νοσηλευτών για την κατάσταση στα νοσοκομεία

Tεράστιες προκλήσεις για τη θεραπεία των ασθενών με κορωνοϊό αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσηλευτές στην πόλη της Νέας Υόρκης, όμως η κατάσταση στο νοσοκομείο Brookdale Hospital στο Μπρούκλιν είναι δραματική.

Όπως δηλώνουν στα αμερικανικά ΜΜΕ οι γιατροί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού , το νοσοκομείο ξεχειλίζει από ασθενείς με τον ιό να μην κάνει διακρίσεις.

Κρεβάτια με ασθενείς του Covid- 19 έχουν γεμίσει ασφυκτικά τους διαδρόμους του νοσοκομείου, αναφέρει ο δημοσιογράφος Κέβιν Ρίνκον στο αμερικανικό δίκτυο «CBS2».

«Λοιπόν, αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη, μία ιατρική εμπόλεμη ζώνη», δηλώνει η καθηγήτρια Αράμπια Μολέτ, μία από τους γιατρούς στο Brookdale Hospital. «Κάθε μέρα που έρχομαι, αυτό που βλέπω σε καθημερινή βάση είναι πόνος, απελπισία, ταλαιπωρία».

Sadly no mistake in tonight’s news – “Look inside this emergency room at Brookdale Hospital, Brooklyn – groaning patients are lined up bumper to bumper along tightly packed corridors. Every ward, every inch of this hospital is overrun by Covid-19” The doctor says it’s a war zone pic.twitter.com/UdDeI33OR1— PlaylistGuy (@PlaylistGuy) March 31, 2020

Η Μολέτ εργάζεται στο τμήμα με τα έκτακτα περιστατικά όπου πλέον περισσότεροι από 100 ασθενείς νοσούν από Covid-19 και άλλοι 70 θεωρούνται ύποπτα κρούσματα.«Αυτός ο ιός δεν κάνει διακρίσεις» είπε. «Δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία, δεν έχει καμία σχέση με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη φυλή ή την εθνότητα. Ο ιός αυτός σκοτώνει πολλούς ανθρώπους» επισημαίνει.

Όπως και σε άλλα νοσοκομεία, έτσι και σε αυτό που εργάζεται η Μολέτ υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε είδη ιατρικού εξοπλισμού.

«Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, χρειαζόμαστε υποστήριξη, χρειαζόμαστε ιατρικές ρόμπες, χρειαζόμαστε γάντια, χρειαζόμαστε μάσκες, χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο, χρειαζόμαστε και ψυχοκοινωνική υποστήριξη»… «Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ όταν ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις», προσθέτει.

Αυτό το νοσοκομείο έχει συνολικά 370 κλίνες, αλλά δεν επαρκούν. Το νεκροτομείο στο νοσοκομείο είναι γεμάτο για το λόγο αυτό, έξω από το νοσοκομείο έχει σταθμεύσει ένα φορτηγό ψυγείο όπου εκεί μεταφέρονται οι νεκροί.

«Προκειμένου τα πράγματα να βελτιωθούν, πρέπει να έχουμε λιγότερους ασθενείς, οπότε το μήνυμα συνεχίζει να είναι: «Μείνετε στο σπίτι», έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας», καταλήγει.Ειδήσεις σήμερα:Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Σε «τροχιά» Ιταλίας η χώρα – Μας περιμένουν δύο οδυνηρές εβδομάδες, λέει ο ΤραμπKορωνοϊός: Γιατί πεθαίνουν παιδιά και έφηβοι από τον Covid-19Κορωνοϊός – δημοσκόπηση: Το 50% των πολιτών πιστεύει ότι θα κολλήσει