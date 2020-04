Κορωνοϊός – Τσέλσι Κλίντον: Άνθρωποι πεθαίνουν διότι απέτυχε ο Τραμπ

Η κυνικότητα με την οποία μίλησε για 100 με 200 χιλιάδες νεκρούς από τον κορωνοϊο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, προκάλεσε το ξέσπασμα της κόρης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον

Κατά γενική ομολογία, ο Ντόναλντ Τραμπ καθυστέρησε να λάβει μέτρα για την πανδημία που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός, καθώς για μεγάλο -και κρίσιμο όπως αποδεικνύεται- χρονικό διάστημα, αμφισβητούσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και προέτασσε τις πιθανές οικονομικές απώλειες και τις ζημιές στην αμερικανική οικονομία. Η προσέγγιση του Ρεπουπλικανού προέδρου προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις, με την Τσέλσι Κλίντον, την κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και της διεκδικήτριας του οβάλ γραφείου στις εκλογές του 2016, Χίλαρι, να εξαπολύει μύδρους εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο χρέωσε τους θανάτους που καταγράφονται καθημερινά στις ΗΠΑ από την πανδημία covid-19.

Η Τσέλσι Κλίντον ήταν πραγματικός χείμαρρος, δηλώνοντας ότι «άνθρωποι πεθαίνουν διότι ο Τραμπ απέτυχε στον τομέα της Υγείας, απέτυχε στον τομέα της ηγεσίας, απέτυχε στην ανθρωπιά».

Η κόρη του πρώην προέδρου «βγήκε από τα ρούχα της» με αφορμή τη δήλωση -ελαφρά τη καρδία- του Τραμπ περί… επιτυχίας, αν οι ΗΠΑ έχουν 100 με 200 χιλιάδες νεκρούς από τον νέο κορωνοϊό.

Με ανάρτησή της στο Twitter, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την κυνικότητα με την οποία αναφέρθηκε σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Multiple failures-to test every suspected case, to isolate confirmed cases, to contact trace, to adequately prepare & protect our health workers. President @realDonaldTrump didn’t cause #covid19 but people are dying because of his failure in public health, leadership & humanity. https://t.co/bZuzh6xXM8

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) March 31, 2020

Και η αλήθεια είναι ότι για πολλές εβδομάδες και ενώ η πανδημία είχε αρχίσει ήδη να πλήττει άγρια την Ευρώπη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν υποτιμητικά στην κατάσταση, κάνοντας λόγο για μία απλή… γριπούλα. Λίγες ημέρες μετά, οι ΗΠΑ μετρούν πάνω από 3.900 νεκρούς και περισσότερα από 190.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ειδήσεις σήμερα

