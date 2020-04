Μπιλ Γκέιτς : «Αν το κάνουμε σωστά, θα πρέπει να το κάνουμε μόνο μία φορά»

Οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν μια πλήρη καραντίνα για να σταματήσουν την εξάπλωση του COVID-19, λέει ο Bill Gates, συνιδρυτής της Microsoft και του Ιδρύματος Bill and Melina Gates.

Η Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη «πληγή», αλλά το ποσοστό μόλυνσης ανεβαίνει σε όλες τις ΗΠΑ. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική απομάκρυνση έχουν επεκταθεί.

Το μήνυμά του έρχεται καθώς η παγκόσμια πανδημία εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, με τη Νέα Υόρκη να πλήττεται περισσότερο, αν και άλλες πόλεις, όπως η Νέα Ορλεάνη και το Ντιτρόιτ, βρίσκονται επίσης στα όρια.

Και οι 50 πολιτείες έχουν αναφέρει περιπτώσεις COVID-19 στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ενώ έχει ζητηθεί από τους Αμερικανούς να αποφύγουν τα μη ουσιαστικά ταξίδια και τις συγκεντρώσεις περισσότερων από 10 ατόμων, τα μέτρα καραντίνας ποικίλλουν από πολιτεία σε πολιτεία και σε ορισμένες περιπτώσεις, από νομό σε νομό.

«Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο κι αν δράσουμε σωστά, θα πρέπει να το κάνουμε μόνο μια φορά για έξι έως 10 εβδομάδες, αλλά πρέπει να είναι όλη η χώρα», δήλωσε ο Γκέιτς στο CNN σε συνέντευξή του.

«Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των τεστ ανίχνευσης του ιού και την προτεραιότητα αυτών των τεστ σε μεγάλο βαθμό, για να βεβαιωθούμε ότι θα περάσουμε από μία καραντίνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ εξέφρασε την ελπίδα να αποκατασταθεί η λειτουργία στη χώρα από το Πάσχα, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι είναι απίθανο. Εκτός από το ανθρώπινο κόστος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν επίσης τη σημαντική οικονομική αναστάτωση που προκαλεί ο ιός.

Στην Κίνα, η οποία έφερε το κύριο βάρος της αρχικής έκρηξης των κρουσμάτων, τα αυστηρά μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης που επιβλήθηκαν στην Wuhan και άλλες επαρχίες φαίνεται ότι ήταν αποτελεσματικά.

Αυτό το παράδειγμα προσφέρει ελπίδα, είπε ο Γκέιτς. «Τα καλά νέα είναι ότι στην Κίνα έκαναν το κλείσιμό τους και το έκαναν με πολύ σοβαρό τρόπο και μετά από μια περίοδο έξι εβδομάδων ενός τερματισμού – που είναι πιο ακραίος από ό,τι ακόμη και οι καλύτερες πολιτείες των ΗΠΑ πιθανόν να κάνουν – έτσι ήταν σε θέση να αρχίσουν να ανοίγουν ξανά», είπε ο Gates. «Γι ‘αυτό είναι πολύ καλά νέα».

This is encouraging news, but we still have a lot of work to do. Extreme physical distancing and testing are the best tools we have right now to slow the spread of novel coronavirus. https://t.co/7IHhb8CaFD

— Bill Gates (@BillGates) March 28, 2020