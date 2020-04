Κοροναϊός: Εφιαλτικές προβλέψεις από ΠΟΥ – Έσπασαν το φράγμα των 900.000 τα κρούσματα

Ζοφερές είναι οι προβλέψεις για τον μέλλον του πλανήτη, την ώρα που τα κρούσματα του κοροναϊού ξεπέρασαν παγκοσμίως τις 910.000.

Από αυτά τα κρούσματα, άνω του 50% βρίσκονται στην Ευρώπη, πάνω από 206.000 στις ΗΠΑ και περισσότερα από 110.000 στην Ασία.

Παράλληλα, οι θάνατοι υπερδιπλασιάστηκαν σε μία εβδομάδα καθώς αγγίζουν πλέον τις 46.375, σύμφωνα με την καταμέτρηση της ιστοσελίδας worldometers.

Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) διατύπωσε τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη «ραγδαία κλιμάκωση και παγκόσμια εξάπλωση» των κρουσμάτων του COVID-19, που πλήττει πλέον 205 χώρες και περιοχές.

«Την ώρα που έχουμε εισέλθει στον τέταρτο μήνα της πανδημίας, ανησυχώ βαθιά από τη ραγδαία κλιμάκωση και την παγκόσμια διασπορά των κρουσμάτων».

«Τις τελευταίες 5 εβδομάδες καταγράφηκε μια σχεδόν εκθετική αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων και ο αριθμός των θανάτων έχει υπερδιπλασιαστεί από την περασμένη εβδομάδα» είπε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγκέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.

“The number of deaths has more than doubled in the past week. In the next few days we will reach 1 million confirmed #COVID19 cases, and 50 thousand deaths”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 1, 2020