Κοροναϊός : Το διαστημικό «ευχαριστώ» της NASA σε γιατρούς και νοσηλευτές

Ο αστροναύτης της NASA Άντριου Μόργκαν μοιράστηκε από το διάστημα όπου βρίσκεται, μια φωτογραφία του και ένα μήνυμα, για να δείξει την εκτίμηση που έχει στο γενναίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο στη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης του κοροναϊού διακινδυνεύει τη ζωή τους για να σώσει ζωές.

Ο Μόργκαν είναι γιατρός και έστειλε το tweet ανήμερα της National Doctors’ Day στις ΗΠΑ.



«Ως γιατρός, στρέφοντας τη ματιά μου πίσω στον πλανήτη μας ανήμερα της #NationalDoctorsDay, η σκέψη μου είναι στους επαγγελματίες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τους εθελοντές που διακινδυνεύουν τις ζωές τους σε αυτή την κρίση» έγραψε ο Μόργκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Οι καλύτερες μας στιγμές είναι όταν βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Στέκομαι με δέος μπροστά στο ανιδιοτελές έργο σας. Σας ευχαριστώ από τον @Space_Station».

From on board the @Space_Station, congratulations to the @USUhealthsci class of 2020, graduating a few weeks early to serve their country and serve their patients at this critical time. I am so proud of you all. pic.twitter.com/YzML0qGjTZ

— Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) April 1, 2020