Κορωνοϊός: Αστυνομικοί στην Ινδία ντύνονται σαν τον ιό και επιβάλλουν την τήρηση της καραντίνας

Με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο αποφάσισαν αστυνομικοί στην Ινδία να επιβάλλουν την καραντίνα και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Αρκετοί είναι οι αστυνομικοί που βγαίνουν στους δρόμους φορώντας ειδικά κατασκευασμένα κράνη, στα οποία απεικονίζεται… ο ιός. Τα κράνη έχουν κόκκινες και πράσινες ακίδες με βολβούς στις άκρες και οι φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Την ιδέα είχε ο καλλιτέχνης B Gowtham -ιδρυτής τής, με έδρα την Τσενάι, οργάνωσης Art Kingdom- αφότου παρατήρησε ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν τηρούσαν τα μέτρα προστασίας. «Ο κόσμος δεν προσέχει αρκετά τα θέματα υγείας» δήλωσε, στο Australian Breaking News Today, ο καλλιτέχνης. «Έχουμε οδηγίες από την κυβέρνηση να μην βγαίνουμε έξω. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε κόσμο να περιφέρεται χωρίς το κατάλληλο υλικό προστασίας, χωρίς μάσκες» τόνισε.

Traffic police wearing coronavirus-themed helmets spread awareness about COVID-19 in a campaign to educate the public during a government-imposed nationwide lockdown in Bangalore, India, Tuesday, March 31. pic.twitter.com/7LNue1UZf7— The Voice of America (@VOANews) April 1, 2020

Θεώρησε ότι ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά τον ιό επειδή είναι αόρατος. Κι αποφάσισε να κάνει κάτι ώστε να τον βλέπουν να έρχεται καταπάνω τους. Τότε «θα φοβηθούν», είπε και αποφάσισε να πάει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. «Δούλευαν ασταμάτητα και θέλησα να ελαφρύνω το βάρος τους και να κάνω τους ανθρώπους περισσότερο συνειδητούς» εξήγησε, και αφού εξασφάλισε την υποστήριξή των αστυνομικών στρώθηκε στη δουλειά. Μιας και όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, αυτοσχεδίασε: χρησιμοποίησε εφημερίδες και χαρτί υγείας για να κατασκευάσει τα κράνη και τα παρέδωσε στους αστυνομικούς. Έτσι εκείνοι ντύθηκαν «κορωνοϊός» και όταν χρειαστεί απειλούν κιόλας: «Αν βγείτε έξω, θα μπω μέσα».

Αστυνόμος μίλησε στο Asia News International: «Παίρνουμε όλα τα μέτρα αλλά παρ’ όλα αυτά ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Άρα αυτό το κράνος-κορωνοϊός είναι ένα από τα μέτρα που παίρνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος έχει επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης. Το κράνος είναι μια προσπάθεια να κάνουμε κάτι διαφορετικό».

«Όταν το φοράω αυτό, στο μυαλό αυτών που μετακινούνται έρχεται η σκέψη του κορωνοϊού» δήλωσε ο αστυνομικός στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Ειδικά τα παιδιά αντιδρούν έντονα στη θέα του κράνους και θέλουν να τα πάνε σπίτι».

