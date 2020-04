Έκκληση Ευρωκοινοβουλίου: Βάλτε τέλος στην ενδοοικογενειακή βία

Η πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών, Evelyn Regner, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας όσο διαρκεί η πανδημία του κοροναϊού.

Τόσο παγκοσμίως όσο και σε κάποιες χώρες της ΕΕ, έχει αναφερθεί αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά ένα τρίτο την εβδομάδα μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Γυναίκες που βρίσκονται σε βίαιες σχέσεις έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι και εκτίθενται στους θύτες τους για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει κάθε προσπάθειά τους να απευθύνουν στις ειδικές γραμμές βοήθειας, καθώς ο δράστης βρίσκεται συνεχώς δίπλα τους.

Press Release – Statement by @Evelyn_Regner, Chair of @EP_GenderEqual Committee, on the rise of domestic violence during the COVID-19 crisis and on measures to be taken by the EU and member states https://t.co/QEwxFt7KOl

— FEMM Committee Press (@EP_GenderEqual) April 7, 2020