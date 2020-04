Κοροναϊός: Η Ουχάν είναι ξανά «ελεύθερη» – Οι πρώτες εικόνες μετά τη λήξη του αποκλεισμού

Την έξοδο από την πόλη Ουχάν, το πρώτο επίκεντρο της πανδημίας του κοροναϊού, μετά από 76 ημέρες απομόνωσης ξεμπλόκαρε η Κίνα, σε μια προσπάθεια οι κάτοικοί της να βρουν τους κανονικούς ρυθμούς αν και ο φόβος παραμένει.

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, οι τοπικές αρχές άνοιξαν τους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν έξω από την πόλη, ενώ σταδιακά αναμένεται να αρχίσει η αποκατάσταση των αεροπορικών συνδέσεων.

Από τις 23 Ιανουρίου, οι πολίτες της πόλης των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, στο κέντρο της Κίνας, δεν μπορούσαν να βγουν εκτός των συνόρων της. Συγκεκριμένα, όλα τα ταξίδια προς και από την Ουχάν είχαν απαγορευθεί, με τους πολίτες να μπορούν να εγκαταλείπουν την πόλη μόνο με εξουσιοδότηση.

At the stroke of midnight, buildings across Wuhan lit up to celebrate the lifting of the lockdown on the city. Ships (and at least one barge) on the Yangtze River sounded their horns. pic.twitter.com/cyWmOm1Cs2

— Elizabeth Law 思敏 (@lizzlaw_) April 7, 2020