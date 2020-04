Κοροναϊός – Eurogroup : Σε θρίλερ εξελίσσεται η μαραθώνια συνεδρίαση – Διακοπές και εντάσεις

Τα αλησμόνητα Εurogroup επί μνημονίων που τραβούσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θυμίζει η σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ενότητα και κατ΄ επέκταση το μέλλον της ΕΕ.

Ενδεικτική της έντασης και των διαφωνιών μεταξύ των κρατών-μελών για τα μέτρα που θα αποφασιστούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η διακοπή της συνεδρίασης, η οποία μάλιστα κράτησε περισσότερο από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι και τότε που παιζόταν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, κάθε φορά που τα πράγματα σκούραιναν και όδευαν προς αδιέξοδο ακολουθείτο η τακτική των διαλειμμάτων για διμερείς επαφές και πολιτικό μασάζ στους διαφωνούντες, αλλά και προσπάθειες συμβιβασμού.

Με το Eurogroup να έχει προϊδεάσει για πακέτο μέτρων κατά του κοροναϊου

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

«Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)» πρόσθεσε.

We have concluded the first round in today’s #Eurogroup. One hour break. More to come… pic.twitter.com/Hwb5Bvgnhl

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020